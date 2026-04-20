Champions League
Kult-Trainer Ewald Lienen fordert: Antonio Rüdiger nicht zur WM 2026 mitnehmen
Aktualisiert:von Tobias Wiltschek
ran Fußball
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Videoclip • 01:15 Min
Das Verhalten des Nationalspielers im Spiel gegen die Bayern bestärkt Ewald Lienen in seiner Forderung. Auch zu Vinicius Junior findet der Kult-Coach klare Worte.
Der Champions-League-Kracher zwischen dem FC Bayern und Real Madrid ist nun schon mehrere Tage her, erregt aber immer noch die Gemüter.
Nun hat sich auch Ewald Lienen zu Wort gemeldet und klare Worte gefunden. Im Podcast "Der Sechzehner", den der Kult-Trainer zusammen mit Kommentator Michael Born betreibt, attackierte er vor allem Antonio Rüdiger und Vinicius Junior.
Nach Stanisic-Vorwürfen: Drohen Rüdiger diesmal Konsequenzen?
Das Verhalten des deutschen Nationalspielers, der vor dem zwischenzeitlichen 3:2 für Real mit Josip Stanisic aneinandergeraten war, bezeichnete der 72-Jährige als "Respektlosigkeit".
Die habe seinen Grundgedanken befeuert, Rüdiger nicht zur WM mitzunehmen. Oder wie Lienen es ausdrückte: "Man soll diesen Mann nicht in die Gefahr zu bringen, diese transatlantische Reise mitzumachen. Das ist gefährlich da drüben."
Das Foul an Stanisic, das Schiedsrichter Zlatko Vincic nicht ahndete, bezeichnete Lienen gar als "Tätlichkeit". Stanisic selbst deutete später an, dass Rüdiger ihn auch noch beleidigt habe.
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Lienen über Vini: "Unerträglich, diesen Mann zu sehen"
Neben Rüdiger bekam auch Vinicius Junior sein Fett weg. "Ich habe mir hier so notiert, was mir bei Real Madrid auf die Nerven gegangen ist: Theatralik, Schwalben, Vinicius Junior", sagte Lienen und spielte damit auf sein zum Kult gewordenes Image als "Zettel-Ewald" an.
Es sei für ihn "langsam unerträglich, den Mann zu sehen", pestete Lienen gegen den Brasilianer: "So gut wie er Fußball spielt, hat er sich wieder bei jeder Berührung hingeschmissen, jedes Mal sah es so aus, als ob er die Gelbe Karte fordert."
Für Lienen steht daher fest: "Vini Junior hat sie für mich nicht mehr alle."
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