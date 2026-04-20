Kult-Trainer Ewald Lienen fordert: Antonio Rüdiger nicht zur WM 2026 mitnehmen

FC Bayern: "Die Roten sind absurd" - so titelt die internationale Presse

Das Verhalten des Nationalspielers im Spiel gegen die Bayern bestärkt Ewald Lienen in seiner Forderung. Auch zu Vinicius Junior findet der Kult-Coach klare Worte.

Der Champions-League-Kracher zwischen dem FC Bayern und Real Madrid ist nun schon mehrere Tage her, erregt aber immer noch die Gemüter.

Nun hat sich auch Ewald Lienen zu Wort gemeldet und klare Worte gefunden. Im Podcast "Der Sechzehner", den der Kult-Trainer zusammen mit Kommentator Michael Born betreibt, attackierte er vor allem Antonio Rüdiger und Vinicius Junior.

Das Verhalten des deutschen Nationalspielers, der vor dem zwischenzeitlichen 3:2 für Real mit Josip Stanisic aneinandergeraten war, bezeichnete der 72-Jährige als "Respektlosigkeit".

Die habe seinen Grundgedanken befeuert, Rüdiger nicht zur WM mitzunehmen. Oder wie Lienen es ausdrückte: "Man soll diesen Mann nicht in die Gefahr zu bringen, diese transatlantische Reise mitzumachen. Das ist gefährlich da drüben."

Das Foul an Stanisic, das Schiedsrichter Zlatko Vincic nicht ahndete, bezeichnete Lienen gar als "Tätlichkeit". Stanisic selbst deutete später an, dass Rüdiger ihn auch noch beleidigt habe.