Boxen - Brutaler Kampf! Daniel Dubois boxt sich spektakulär zurück - Kabayel beeindruckt

In einem blutigen Box-Spektakel klettert der Brite Daniel Dubois auf den Schwergewichts-Thron zurück. Auch Deutschlands Hoffnungsträger Agit Kabayel zeigt sich beeindruckt.

Das rechte Auge war zugeschwollen, das Blut rann Fabio Wardley aus dem Cut am Nasenbein über das ganze Gesicht. Und weil Daniel Dubois immer und immer wieder auf seinen britischen Landsmann einschlug, musste der Ringrichter das wilde Box-Spektakel letztlich abbrechen. Trotz früher Niederschläge hatte sich Dubois durchgesetzt und war in einer mitreißenden Schlägerei auf den WM-Thron zurückgekehrt.

Da staunte auch Agit Kabayel, Deutschlands Hoffnungsträger im Schwergewicht. "Es war ein harter Kampf. Das Publikum hat einen schönen Kampf gesehen. Unglaublich", sagte er dem Ring Magazine. Der Bochumer, selbst Anwärter auf einen Weltmeisterschafts-Fight, war am Ring in Manchester Zeuge davon geworden, mit welcher Wucht Dubois Wardley durch technischen K.o. in der elften Runde bezwang und ihm den WM-Gürtel des Verbandes WBO entriss.

Damit meldete sich Dubois (28) zehn Monate nach seiner krachenden Niederlage gegen den ukrainischen Schwergewichts-Dominator Alexander Usyk spektakulär auf der Box-Bühne zurück. "Es war ein Krieg. Wir haben brenzlige Momente durchgestanden. Danke dafür, Fabio – danke", sagte Dubois bei DAZN mit großem Respekt für seinen Gegner: "Ich weiß, dass ich Herz habe – jede Menge Herz. Im Ring bin ich ein Krieger."

Für Dubois war es der 23. Sieg im 26. Profikampf, 22 Siege davon feierte er durch K.o. Dieser allerdings war ein extrem hart erkämpfter, es hätte leicht anders ausgehen können: Dubois war bereits nach wenigen Sekunden zu Boden gegangen, auch in der dritten Runde musste er eine schwere Rechte einstecken und sich wieder aufrappeln. Doch er kämpfte sich zurück, Wardley geriet unter Druck und war bald blutüberströmt. Erst spät brach der Kampfrichter ab.