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Boxen: WBC macht Agit Kabayel zum Weltmeister im Schwergewicht - Nachfolger von Max Schmeling
Veröffentlicht:von Christian Stüwe
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Videoclip • 01:07 Min
Agit Kabayel erbt den WBC-Titel im Schwergewicht von Oleksandr Usyk. Er ist damit der erste deutsche Champion in dieser Gewichtsklasse seit Max Schmeling.
Erstmals seit 94 Jahren hat Deutschland wieder einen Box-Weltmeister im Schwergewicht: Der Verband WBC beförderte Interimsweltmeister Agit Kabayel am frühen Samstagabend zum Champion, nachdem der Ukrainer Oleksandr Usyk alle seine Gürtel am Freitag niedergelegt hatte.
Der letzte deutsche Schwergewichts-Weltmeister war Max Schmeling im Jahr 1932. "Unglaublich. Seit heute bin ich WBC-Weltmeister im Schwergewicht. Der erste kurdische Weltmeister im Schwergewicht der Geschichte und der erste deutsche Weltmeister im Schwergewicht seit fast 100 Jahren", schrieb der 33-Jährige bei Instagram.
"Worte können nicht beschreiben, was ich gerade empfinde. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch für eure Unterstützung auf diesem Weg. Dieser Erfolg gehört uns allen. Ich werde alles tun, um diesen Gürtel lange zu behalten und meine Sammlung um weitere Titel zu ergänzen", erklärte Kabayel weiter.
Kabayel hat seine 27 Profikämpfe alle gewonnen, 19 davon durch Knockout. Gegen wen er seine erste Titelverteidigung als regulärer Weltmeister bestreiten wird, ist noch nicht bekannt.
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