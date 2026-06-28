Boxen: Weltmeister Agit Kabayel plant Titelverteidigung im Herbst

Der neue Schwergewichts-Weltmeister Agit Kabayel will seinen Titel noch in diesem Jahr erstmals verteidigen. "Wir halten an unserer Planung fest. Agit möchte auf jeden Fall in diesem Herbst kämpfen. Bestenfalls im Stadion in Düsseldorf", teilte Manager Lasse Krüger auf SID-Anfrage mit.

Kabayel war am Samstag vom Verband World Boxing Council (WBC) zum Champion und damit zum ersten deutschen Schwergewichts-Weltmeister seit Max Schmeling vor fast 100 Jahren erklärt worden.

Vor seinem nächsten Kampf soll es in Kabayels Heimatstadt Bochum mit Fans noch eine "große Party" geben, erklärte Krüger. Kabayel, zuvor WBC-Interimsweltmeister, profitierte davon, dass der Ukrainer Alexander Usyk seine drei verbliebenen Titel am Freitag niedergelegt hatte. Ursprünglich hatte Kabayel einen Mega-Kampf in einem deutschen Stadion gegen Usyk geplant.

Gemeinsam mit den Promotern würden nun Optionen für den nächsten Fight geprüft werden, hieß es vom Management. Kabayel stand zuletzt im Januar in Oberhausen im Ring, als er den Polen Damian Knyba vor 13.000 Zuschauern besiegte.

Kabayel selbst zeigte sich überwältigt. "Es ist Wahnsinn, dass ich nach all der Zeit meinen Kindheitstraum erreicht habe. Ich habe so viel dafür geopfert und so viele Rückschläge hinnehmen müssen", sagte der in 27 Kämpfen noch unbesiegte Profi auf SID-Anfrage: "Natürlich hätte ich lieber darum gekämpft, aber ich habe mich sportlich dafür qualifiziert." Er werde alles dafür geben, "diesen Gürtel lange zu halten und meiner Sammlung noch weitere Titel hinzuzufügen".

Usyk hatte seine Gürtel zwar abgegeben, ein Karriereende aber ausgeschlossen. "Es wird mehr kommen", sagte der 39-Jährige in einer Instagram-Botschaft. Der frühere Champion aller Verbände besaß zuletzt noch die Gürtel nach Version der WBA, WBC und IBF.

Max Schmeling gewann den Titel zuletzt 1932.