Darts: Luke Littler hadert mit Promi-Status

Darts-Weltmeister Luke Littler kann mit dem Status als Superstar außerhalb der sportlichen Bühne wenig anfangen.

"Ehrlich gesagt, wäre ich lieber einfach nur ein Dartsspieler als eine Art Promi, aber das gehört eben dazu, wenn man Weltmeister wird", sagte der 19 Jahre alte Profi im Interview mit der "Sport Bild". Auch Pflichten wie Medien- oder Sponsorentermine empfinde er als lästig.

Littler wolle "einfach nur spielen", sagte er, und hat dabei wichtige Bestmarken seines Sports vor Augen. "Mein Ziel ist es, Rekorde von Phil Taylor zu brechen, zum Beispiel die längste Zeit an der Spitze", sagte der Engländer.

Littler hatte im November 2025 erstmals Platz eins der Weltrangliste eingenommen und seinen Vorsprung durch den zweiten WM-Titel im Januar deutlich ausgebaut.

Sein Landsmann Taylor stand in seiner Karriere mit insgesamt 3323 Tagen (neun Jahre, ein Monat und fünf Tage) am längsten an der Spitze.