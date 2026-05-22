Darts Premier League
Darts: Fan-Eklat am letzten Spieltag der Premier League
Veröffentlicht:von Tobias Wiltschek
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Videoclip • 01:19 Min
Weil er sich durch Zwischenrufe eines Fans gestört fühlt, lässt Gerwyn Price ihn aus der Halle werfen. Das Halbfinale gegen Stephen Bunting verliert der Waliser trotzdem.
Am letzten Spieltag der Hauptrunde in der Premier League Darts ist es zu einem ungewöhnlichen Vorfall gekommen.
Während seiner Halbfinal-Partie in Sheffield gegen Stephen Bunting fühlte sich Gerwyn Price von einem Zuschauer dermaßen gestört, dass er ihn aus der Halle führen ließ.
Beim Stand von 2:1 für den Waliser unterbrach dieser plötzlich das Match, als Bunting bereits zum Wurf ansetzten wollte.
Price zeigte zur Tribüne auf einen Zuschauer in der ersten Reihe, von dessen Zwischenrufen er sich offensichtlich irritiert fühlte. Schiedsrichter Owen Binks wies daraufhin die Security an, den betreffenden Fan samt Begleitung aus der Halle zu bringen – begleitet von lautem Jubel des Publikums.
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Bunting gewinnt nach Zwischenfall das Halbfinale
Erst als der Unruhestifter die Halle verlassen hatte, konnte das Match fortgesetzt werden. Bunting gewann am Ende nicht nur das Halbfinale mit 6:3, sondern auch noch das folgende Finale gegen Luke Humphries.
Zum Einzug in die entscheidenden Playoffs in der kommenden Woche in London reichte es für den Engländer jedoch nicht – im Gegensatz zu Price.
Der kämpft dann in der O2 Arena im großen Finalturnier gegen Humphries, Luke Littler und Jonny Clayton um den Gesamtsieg in der Premier League.
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