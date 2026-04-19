Darts: Michael van Gerwen sorgt mit absurder Tirade gegen Deutschen für Aufsehen

Nach seinem klaren Sieg über Michael Unterbuchner reagiert Michael van Gerwen überraschend dünnhäutig auf die ironisch formulierte Kampfansage seines Gegners.

Michael van Gerwen stellte beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen seine Extraklasse erneut unter Beweis.

In der Runde der letzten 32 schlug MvG den Deutschen Michael Unterbuchner klar und deutlich mit 6:2.

Was er aber nach dem Spiel zu sagen hatte, zeugt nicht unbedingt von großer Souveränität.

Der Niederländer reagierte auf eine im Spaß formulierte Kampfansage seines Gegners zunächst ebenfalls mit einem Lächeln. Dann aber überzog er Unterbuchner mit einem Anfall von Häme und Arroganz, der zumindest fragwürdig war.

Was war passiert? Nach seinem überraschenden Erfolg zum Auftakt gegen den Iren William O’Connor – seinem erst zweiten Sieg auf der European Tour überhaupt - scherzte Unterbuchner über seinen kommenden Gegner mit den Worten: "Michael van Gerwen? Wer ist das?"