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Darts - European Tour

Darts: Michael van Gerwen sorgt mit absurder Tirade gegen Deutschen für Aufsehen

Veröffentlicht:

von Tobias Wiltschek

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Darts: Michael van Gerwen prügelt sich im Döner-Laden

Videoclip • 01:05 Min

Nach seinem klaren Sieg über Michael Unterbuchner reagiert Michael van Gerwen überraschend dünnhäutig auf die ironisch formulierte Kampfansage seines Gegners.

Michael van Gerwen stellte beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen seine Extraklasse erneut unter Beweis.

In der Runde der letzten 32 schlug MvG den Deutschen Michael Unterbuchner klar und deutlich mit 6:2.

Was er aber nach dem Spiel zu sagen hatte, zeugt nicht unbedingt von großer Souveränität.

Der Niederländer reagierte auf eine im Spaß formulierte Kampfansage seines Gegners zunächst ebenfalls mit einem Lächeln. Dann aber überzog er Unterbuchner mit einem Anfall von Häme und Arroganz, der zumindest fragwürdig war.

Was war passiert? Nach seinem überraschenden Erfolg zum Auftakt gegen den Iren William O’Connor – seinem erst zweiten Sieg auf der European Tour überhaupt - scherzte Unterbuchner über seinen kommenden Gegner mit den Worten: "Michael van Gerwen? Wer ist das?"

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Michael van Gerwen über Unterbuchner: "Er gehört zu diesen Typen, die versuchen, witzig zu sein"

Als Moderator Philip Brzezinski nach dem Zweitrunden-Duell verkündete, dass van Gerwen Unterbuchner bezwungen habe, flüsterte MvG ihm amüsiert ins Ohr: "Unterbuchner? Wer ist das?"

In der Folge aber zog der 36-Jährige über Unterbuchner so richtig vom Leder. "Er gehört zu diesen Typen, die versuchen, witzig zu sein. Er hat mich in seinem Leben noch nie geschlagen und wird mich in seinem Leben auch nie schlagen", sagte van Gerwen nun mit ernster Miene: "Er ist nicht gut genug, sogar mein B- und C-Spiel schlägt ihn, aber wen interessiert das schon?"

Spätestens jetzt hatte man den Eindruck, als ob van Gerwen den Scherz seines Gegners tatsächlich nicht verstanden hat. Und er legte weiter nach: "Er weiß nicht, wer ich bin. Wer bin ich? An dem Tag, an dem ich mir wegen Unterbuchner Sorgen mache, sollte ich mit dem Darts spielen aufhören."

Auch diesen Satz hat er vermutlich nicht im Spaß gesagt.

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