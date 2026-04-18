Beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen haben gleich zwei deutsche Spieler Grund zur Freude.

Dieser Auftritt kann sich sehen lassen. Beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen hat Niko Springer das Achtelfinale erreicht. In Runde zwei schlug der "Meenzer Bub" Titelverteidiger und Superstar Gary Anderson mit 6:3.

Springer zeigte, von einer kurzen Schwächephase abgesehen, eine bärenstarke Vorstellung und dominierte gegen den zweimaligen Weltmeister. Springer kam dabei auf einen Average von gut 95 Punkten, Anderson landete bei rund fünf Zählern weniger.

Entscheidend für den Sieg: Der Deutsche versenkte knapp 55 Prozent seiner Doppelversuche, Anderson nur 30 Prozent.

Am Sonntag bekommt es Springer im Achtelfinale mit dem Niederländer Danny Noppert zu tun.