Darts
European Darts Grand Prix: Niko Springer wirft Superstar raus - auch Martin Schindler weiter
Veröffentlicht:von ran.de
ran Mehr Sport
Darts-Star hat neue Freundin! Fallon Sherrock ist Geschichte
Videoclip • 01:15 Min
Beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen haben gleich zwei deutsche Spieler Grund zur Freude.
Dieser Auftritt kann sich sehen lassen. Beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen hat Niko Springer das Achtelfinale erreicht. In Runde zwei schlug der "Meenzer Bub" Titelverteidiger und Superstar Gary Anderson mit 6:3.
Springer zeigte, von einer kurzen Schwächephase abgesehen, eine bärenstarke Vorstellung und dominierte gegen den zweimaligen Weltmeister. Springer kam dabei auf einen Average von gut 95 Punkten, Anderson landete bei rund fünf Zählern weniger.
Entscheidend für den Sieg: Der Deutsche versenkte knapp 55 Prozent seiner Doppelversuche, Anderson nur 30 Prozent.
Am Sonntag bekommt es Springer im Achtelfinale mit dem Niederländer Danny Noppert zu tun.
European Darts Grand Prix: Auch Schindler im Achtelfinale
Auch in der Runde der letzten 16 steht derweil Martin Schindler. Gegen den Australier Damon Heta hatte "The Wall" zwar sichtlich Mühe, am Ende stand für den Deutschen aber dennoch ein 6:5-Sieg auf dem Scoreboard.
Schindler trifft am Sonntag auf den Waliser Jonny Clayton.
Nicht gereicht hat es derweil für Michael Unterbuchner. Gegen Superstar Michael an Gerwen blieb er bei seiner 2:6-Niederlage ohne Chance.
Mehr Darts-News
Darts
European Darts Grand Prix 2026 jetzt live im Free-TV und Joyn Stream: Preisgeld, Teilnehmer - alle Infos zum Turnier
Darts im Livestream auf Joyn
Premier League Darts 2026 live: 12. Spieltag in Liverpool im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker
Darts Premier League
Littler rechnet mit van Veen ab: "Er hatte keinen Grund"
Darts
Clayton siegt in Rotterdam - Pfiffe gegen Littler
PDC Entscheidung um Trans-Personen
Ausschluss von Trans-Frauen: PDC-Legende spricht Klartext
Darts
Hintergrundmusik? Manby mit besonderer Forderung