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Darts Premier League: Jonny Clayton siegt in Rotterdam - wieder Pfiffe gegen Luke Littler
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Darts: Netzreaktionen zu Luke Littlers unsportlichem Verhalten
Videoclip • 01:11 Min
Der Waliser Jonny Clayton hat am 11. Spieltag der Darts Premier League im niederländischen Rotterdam triumphiert. Für Superstar Luke Littler gab es zunächst sogar Pfiffe.
Nach der Kontroverse zuletzt zwischen Luke Littler und dem Niederlanden Gian van Veen wurde der Weltmeister zum 11. Spieltag der Premier League in Rotterdam zunächst mit Pfiffen empfangen.
Dennoch behielt Littler, der besonders im Viertelfinale gegen Price konsequent ausgebuht und ausgepfiffen wurde, erst einmal den Fokus und kam in den Niederlanden am Donnerstag dennoch mal wieder bis ins Finale.
Im Endspiel um den Tagessieg musste sich der Engländer dann aber mit 4:6 gegen Jonny Clayton aus Wales geschlagen geben. Zuvor schlug der 19-Jährige zunächst im Viertelfinale Gerwyn Price mit 6:3 und im Halbfinale Premier-League-Titelverteidiger Luke Humphries mit 6:5.
Tagessieger Clayton, der nun zum zweiten Mal in Folge in der Premier League gewann, behauptete sich zuvor im Viertelfinale mit 6:2 gegen Lokalmatador Michael van Gerwen und setzte sich im Halbfinale im Entscheidungssatz mit 6:5 gegen Josh Rock durch.
Van Veen und van Gerwen scheitern im Viertelfinale
Die beiden niederländischen Hoffnungsträger Gian van Veen und Michael van Gerwen mussten sich in Rotterdam bereits im Viertelfinale geschlagen geben.
Van Veen verlor vor heimischem Publikum gegen Humphries deutlich mit 2:6. Damit war auch schon früh am Abend klar, dass es kein erneutes Aufeinandertreffen zwischen van Veen und Littler geben würde. Van Gerwen unterlag Clayton ebenfalls mit 2:6.
In der Gesamtwertung der Premier League 2026 baute Tagessieger Clayton damit seine Führung mit nun 29 Punkten aus. Hinter ihm liegt Littler mit 24 Punkten, gefolgt von Gerwyn Price (19 Punkte).
11. Spieltag in Rotterdam - die Spiele im Überblick
Viertelfinale
Luke Littler - Gerwyn Price 6:3
Gian van Veen - Luke Humphries 2:6
Michael van Gerwen - Jonny Clayton 2:6
Stephen Bunting - Josh Rock 1:6
Halbfinale
Luke Littler - Luke Humphries 6:5
Jonny Clayton - Josh Rock 6:5
Finale
Luke Littler - Jonny Clayton 4:6
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