ran Fußball Champions League - Fans zerreißen Arsenal vs. PSG: "Verbrechen am Fußball" Videoclip • 02:10 Min Link kopieren Teilen

Kai Havertz beweist im Champions-League-Finale einmal mehr, dass er für die großen Spiele und Momente gemacht ist. An dieser Qualität führt bei der WM kein Weg vorbei. Ein Kommentar.

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Kai Havertz: Wichtiges Signal für Bundestrainer Julian Nagelsmann Mit Blick auf die kommende WM ist das ein gutes und ebenso wichtiges Signal für Bundestrainer Julian Nagelsmann. In einem Kader mit verschiedenen Fragezeichen und mit Spielern, die derartige Druckmomente von ihren Klubs nicht gewohnt sind, kann Havertz' Erfahrung enorm helfen. Zumal Havertz auch selbst bei einer WM seinen besonderen Wert in dieser Hinsicht bereits eindrucksvoll unter Beweis stellen konnte. Im finalen Gruppenspiel bei der WM 2022 gegen Costa Rica wurde Havertz beim Stand von 1:2 aus deutscher Sicht eingewechselt - und drehte das Spiel mit einem Doppelpack. Das Ausscheiden konnte er damit zwar nicht verhindern, doch sollte sich Nagelsmann in der Vorbereitung auf das kommende Turnier den besonderen Wert von Havertz vor Augen führen. Dass der Bundestrainer große Stücke auf Havertz hält, ist ohnehin bekannt. Jetzt muss er dahingehend aber auch Fakten schaffen. Eintracht Frankfurt holt Ex-Trainer zurück - "etwas ganz Besonderes und emotional" Unabhängig von allen Debatten über die Vorzüge eines Nick Woltemade oder die Formstärke von Deniz Undav kann die deutsche Nationalmannschaft in Nordamerika nicht auf Havertz in der Startelf verzichten. Und das eben nicht nur, weil er das wohl beste Gesamtpaket aus technischer Stärke, Körperlichkeit, Spielverständnis und Abschlussstärke mitbringt. Sondern vor allem wegen seiner Erfahrung in großen, wichtigen Spielen und der besonderen Momente, die er in solchen Partien bereits kreiert hat.

Kai Havertz: Weniger Räume beim DFB Für Havertz dürften auch K.-o.-Spiele bei einer WM - sofern das deutsche Team diese erreichen sollte - kein Problem darstellen. Wie es bei seinen direkten Konkurrenten im DFB-Kader diesbezüglich aussieht, ist hingegen fraglich. Solche Unsicherheiten darf Nagelsmann nicht in Kauf nehmen. Dabei ist klar, dass die Spielweise von Arsenal und jene der deutschen Nationalmannschaft nicht vergleichbar sind. Beide Treffer in seinen Champions-League-Finals erzielte Havertz mit viel Wiese vor den Beinen. Solche Räume wird er im DFB-Team gerade gegen kleinere Gegner nicht bekommen. Doch Havertz kann auch auf engem Raum funktionieren. Und was noch wichtiger als taktische Überlegungen ist: Havertz hat sich im internationalen Fußball einen Namen gemacht, der bei den Gegenspielern für reichlich Respekt sorgen dürfte. Hier funktioniert die Debatte ähnlich wie bei der Torwartfrage. Manuel Neuer bringt die gegnerischen Stürmer womöglich eher zum Nachdenken als Oliver Baumann. Und Havertz zieht wohl mehr Aufmerksamkeit auf sich als Undav oder Woltemade und schafft damit Räume für seine Mitspieler. Und wenn Havertz dann mal selbst in Abschlussmomente kommt, dann liefert er. Das hat der Offensivspieler in Budapest erneut bewiesen.

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