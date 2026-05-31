Nach dem Sieg von Paris St. Germain im Finale der Champions über den FC Arsenal kam es bei der Übergabe der Trophäe zu einer Panne. Im Mittelpunkt dabei: UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.

Paris Saint-Germain setzte sich in einem dramatischen Finale der Champions League nach Elfmeterschießen gegen den FC Arsenal durch.

Im Anschluss an den 5:4-Triumph kam es bei der Übergabe des Henkelpotts zu einer kuriosen Panne, als UEFA-Präsident Aleksander Ceferin mit Ousmane Dembele witzelte.

Dabei verlor der 58-Jährige kurz den Überblick und wollte eigentlich dem Ballon-d'Or-Preisträger gedankenverloren die Trophäe überreichen.

Dembele wies den UEFA-Boss jedoch umgehend darauf hin, dass der eigentliche PSG-Kapitän erst noch kommen würde: der Brasilianer Marquinhos.