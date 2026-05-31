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Champions League - Finale Paris Saint-Germain gegen FC Arsenal: Panne bei Pokal-Übergabe um UEFA-Präsident Ceferin
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball
Champions League - Fans zerreißen Arsenal vs. PSG: "Verbrechen am Fußball"
Videoclip • 02:10 Min
Nach dem Sieg von Paris St. Germain im Finale der Champions über den FC Arsenal kam es bei der Übergabe der Trophäe zu einer Panne. Im Mittelpunkt dabei: UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.
Paris Saint-Germain setzte sich in einem dramatischen Finale der Champions League nach Elfmeterschießen gegen den FC Arsenal durch.
Im Anschluss an den 5:4-Triumph kam es bei der Übergabe des Henkelpotts zu einer kuriosen Panne, als UEFA-Präsident Aleksander Ceferin mit Ousmane Dembele witzelte.
Dabei verlor der 58-Jährige kurz den Überblick und wollte eigentlich dem Ballon-d'Or-Preisträger gedankenverloren die Trophäe überreichen.
Dembele wies den UEFA-Boss jedoch umgehend darauf hin, dass der eigentliche PSG-Kapitän erst noch kommen würde: der Brasilianer Marquinhos.
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CL-Finale: Dembele verhindert Pokal-Panne um Ceferin
Eigentlich hätte Ceferin es noch von der Pokal-Übergabe aus dem Vorjahr wissen müssen, als PSG beim 5:0 im Finale von München Inter Mailand keine Chance ließ und er dem Innenverteidiger bereits den Pokal überreichte.
Ceferin nahm seinen Fauxpas jedoch mit Humor und riss beide Hände mit weit aufgerissenem Mund in die Höhe, als ihn der grinsende Dembele auf den Fehler aufmerksam machte.
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