ran Mehr Sport Darts: Seltener Anblick - Luke Littler posiert im Fischerhut Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Die Premier-League-Darts 2026 steht kurz vor dem Saisonende. Das Turnier gilt als zweitwichtigstes der PDC. ran hat alle Informationen zum Finale in London für euch zusammengetragen.

Seit dem 5. Februar haben sich acht Spieler wöchentlich gemessen und um Punkte für die Halbfinal-Qualifikation gekämpft. Die Premier League Darts ist nach der Weltmeisterschaft das prestigeträchtigste Turnier der PDC und aufgrund der kleinen Teilnehmerzahl das exklusivste. Über 16 Wochen wurde der Wettbewerb in 16 verschiedenen Städten im Vereinigten Königreich, Irland, den Niederlanden, Belgien und Deutschland ausgetragen. An jedem Spieltag fand dabei ein "Mini-Turnier" statt. Die Halbfinals sowie das Endspiel steigen am 28. Mai ab 20 Uhr in London. ran beantwortet die wichtigsten Fragen.

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Premier League Darts live: Der Finaltag aus London Am Donnerstag, den 28. Mai 2026, finden die Halbfinals und das Finale der Premier League Darts in London statt. Das sind die Spiele:

Seit wann läuft die Darts Premier League? Die Terminierung der Spieltage Die Darts Premier League hat am 5. Februar 2026 begonnen und wurde mit wöchentlichen Spieltagen bis zum Finaltag am 28. Mai geführt. Die beiden Halbfinals sowie das Finale werden in London ausgetragen.

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Wie ist der Modus der Darts Premier League? Pro Spieltag wurde ein "Mini-Turnier" mit Viertel-, Halb- und Finale veranstaltet. Der Tagessieger erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Zweite bekommt drei Zähler. Die beiden im Halbfinale unterlegenen Spieler dürfen sich immerhin noch über zwei Punkte freuen. Nach 16 Spieltagen kämpfen nun also die besten vier in einem weiteren "Mini-Turnier" - den Playoffs - um den Titel. Dabei trifft der Tabellenführer im Halbfinale auf den Vierten. Der Zweitplatzierte bekommt es mit dem Drittplatzierten zu tun. Zudem durfte sich der Tagessieger jeweils über ein Extra-Preisgeld in Höhe von 10.000 Pfund freuen.

Wie viele Legs braucht man in der Darts Premier League für den Sieg? Am Finaltag, dem 28. Mai, wird in den Halbfinals "Best of 19 Legs" und im Finale "Best of 21 Legs" gespielt. An allen vorherigen Spieltagen wurde im Format "Best of 11" gespielt.

Wie hoch ist das Preisgeld in der Darts Premier League? Insgesamt ist die Premier League Darts mit einem Gesamtpreisgeld von 1.250.000 Pfund dotiert. Da die Premier League ein "Einladungsturnier" ist, zählt der Gewinn nicht mit in die "Order of Merit". Sieger: 350.000 Pfund

Finalist: 170.000 Pfund

Halbfinalisten: 110.000 Pfund

5. Platz: 95.000 Pfund

6. Platz: 90.000 Pfund

7. Platz: 85.000 Pfund

8. Platz: 80.000 Pfund

Bonus für jeden Tagessieg: 10.000 Pfund Auch interessant: Players Championship: Michael van Gerwen dank unglaublichem Average mit Whitewash gegen Martin Schindler

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