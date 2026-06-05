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Darts: Phil Taylor hält baldiges Karriereende von Luke Littler für möglich

Veröffentlicht:

von Oliver Jensen

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Darts: Wegen Littler? Price sagt plötzlich Turnier ab

Videoclip • 01:01 Min

Luke Littler wird von den Zuschauern regelmäßig ausgepfiffen. Darts-Legende Phil Taylor befürchtet, dass Littler Konsequenzen daraus ziehen und seine Karriere bald beenden könnte.

Luke Littler ist der große Superstar im Darts. Der 19-Jährige wurde bei den PDC World Darts Championship 2025 zum jüngsten Weltmeister in der Geschichte des Dartsports.

Darts: Littler legte sich bereits mit Fans an

Allerdings bekommt er viel Gegenwind zu spüren. In der vergangenen Woche entschied Luke Littler das dramatische Premier-League-Finale gegen Luke Humphries für sich. Sein Sieg in London wurde jedoch erneut von Pfiffen und lautstarken Beschimpfungen aus dem Publikum begleitet. Dies war nicht der erste Vorfall dieser Art. Auch in Berlin und Rotterdam wurde Littler gnadenlos ausgepfiffen. Der Engländer hatte sich daraufhin schon mehrmals mit den Fans angelegt.

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Darts-Ikone Phil Taylor glaubt, dass Littler Konsequenzen daraus ziehen könnte. "Ich weiß, dass man dafür gut bezahlt wird, aber es geht einem trotzdem nahe", sagte der Rekordweltmeister gegenüber "TalkSport" über die Situation seines Landsmannes: "Man muss mit so etwas doch sehr vorsichtig sein und das ist einfach etwas, woran er sich jetzt gewöhnen muss. Entweder gewöhnt er sich daran oder er steigt aus."

Taylor selbst habe am eigenen Leib erfahren, wie feindselig es in den Hallen zugehen kann. "Wenn man da oben steht und die Leute einen mit allen möglichen Schimpfwörtern beschimpfen – was sie ja tun –, dann ist das Mobbing", so der 65-Jährige: "Das ist einfach nicht richtig. Wir sind schließlich da, um die Leute zu unterhalten."

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