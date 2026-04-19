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European Darts Grand Prix jetzt live: Martin Schindler mit Gala gegen Jonny Clayton - Niko Springer raus
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:15 Min
Beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen haben sich zwei deutsche Spieler für das Achtelfinale qualifiziert. Wie es dort lief, seht ihr hier.
Beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen haben Niko Springer und Martin das Achtelfinale erreicht. In Runde zwei schlug der "Meenzer Bub" Titelverteidiger und Superstar Gary Anderson mit 6:3.
Schindler konnte sich knapp mit einem 6:5 gegen den Australier Damon Heta durchsetzen.
Im Achtelfinale bekam Springer es dann mit dem Niederländer Danny Noppert zu tun. Dabei spielte der Deutsche lediglich einen Average von 87,58 und schied mit 4:6 aus.
European Darts Grand Prix: Schindler im Viertelfinale
In der Runde der letzten 8 steht derweil Schindler. Gegen den Waliser Jonny Clayton hatte "The Wall" keine Probleme. Am Ende stand für den Deutschen ein deutlicher 6:1-Sieg auf dem Scoreboard.
Im Viertelfinale bekommt es Schindler mit Gerwyn Price zu tun.
Viertelfinals in Sindelfingen:
Krzystof Ratajski - Danny Noppert
Nathan Aspinall - Ross Smith
Michael van Gerwen - Wessel Nijman
Martin Schindler - Gerwyn Price
Die weiteren Ergebnisse im Achtelfinale:
Joe Cullen - Krzystof Ratajski 2:6
Danny Noppert - Niko Springer 6:4
James Wade - Nathan Aspinall 3:6
Josh Rock - Ross Smith 5:6
Michael van Gerwen - Jermaine Wattimena 6:5
Stephen Bunting - Wessel Nijman 3:6
Jonny Clayton - Martin Schindler 1:6
Gerwyn Price - Chris Dobey 6:4
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