Beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen haben sich zwei deutsche Spieler für das Achtelfinale qualifiziert. Wie es dort lief, seht ihr hier.

Beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen haben Niko Springer und Martin das Achtelfinale erreicht. In Runde zwei schlug der "Meenzer Bub" Titelverteidiger und Superstar Gary Anderson mit 6:3.

Schindler konnte sich knapp mit einem 6:5 gegen den Australier Damon Heta durchsetzen.

Im Achtelfinale bekam Springer es dann mit dem Niederländer Danny Noppert zu tun. Dabei spielte der Deutsche lediglich einen Average von 87,58 und schied mit 4:6 aus.