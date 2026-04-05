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German Darts Grand Prix: Schindler und Springer weiter - Bitteres Aus für Hausotter und Pietreczko
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:15 Min
Beim German Darts Grand Prix in München stehen Niko Springer und Martin Schindler im Achtelfinale. Für Ricardo Pietreczko und Marcel Hausotter war in der Runde der letzten 32 Schluss.
Ausrufezeichen von Niko Springer beim German Darts Grand Prix in München!
Der "Meenzer Bub" schaltete am Sonntagabend in der Runde der letzten 32 Michael van Gerwen deutlich mit 6:1 aus und steht damit im Achtelfinale. Dort ist am Montag ab 14:30 Uhr Michael Smith der Gegner. "Ich habe nicht viele Chancen bekommen, aber die wenigen habe ich genutzt", sagte Springer bei "DAZN".
Auch Martin Schindler hat es in das Achtelfinale geschafft, wenn auch weniger überzeugend als Springer. Gegen Brendan Dolan aus Nordirland hatte Schindler mehr Mühe als erwartet und gewann letztlich 6:4.
Im Achtelfinale am Montag wartet ab 16:00 Uhr Nathan Aspinall auf "The Wall".
Aspinall hatte sich am Sonntagabend gegen Ricardo Pietreczko durchgesetzt. Für den Deutschen war dabei deutlich mehr drin, er unterlag mit 5:6.
Marcel Hausotter hatte derweil die nächste Überraschung knapp verpasst und schied in der Runde der letzten 32 gegen Jonny Clayton aus. Er verlor nach einer erneut guten Leistung ebenfalls mit 5:6.
Mit Finn Behrens und Kevin Troppmann waren zwei deutsche Starter bereits in der 1. Runde des German Darts Grand Prix gescheitert. Behrens unterlag Ryan Joyce mit 1:6, Troppmann verlor gegen Ritchie Edhouse mit 3:6.
German Darts Grand Prix: Achtelfinale am Montag
Das Achtelfinale steigt am Montag ab 13:00 Uhr. Die Viertelfinals finden ab 19:00 Uhr statt, die Halbfinale ab 21:00 Uhr. Das Finale geht schließlich ab 22:15 Uhr über die Bühne. Alle Spiele gibt es live im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf Joyn.
Begegnungen im Achtelfinale
Danny Noppert - Karel Sedlacek
Jonny Clayton - Kim Huybrechts
Krzysztof Ratajski - Ross Smith
Niko Springer - Michael Smith
Josh Rock - Niels Zonneveld
Kevin Doets - Dirk van Duijvenbode
Nathan Aspinall - Martin Schindler
William O’Connor - Andrew Gilding
Begegnungen der Runde der letzten 32
Ross Smith – Patrik Kovacs 6:2
Jermaine Wattimena – Niels Zonneveld 1:6
Damon Heta – Karel Sedlace 2:6
Daryl Gurney – Andrew Gilding 5:6
Ryan Searle - Krzysztof Ratajski 5:6
Danny Noppert - Ritchie Edhouse 6:5
Mike De Decker - Dirk van Duijvenbode 5:6
Dave Chisnall – Michael Smith 5:6
Luke Woodhouse – Kim Huybrechts 1:6
Josh Rock – Ryan Joyce 6:4
James Wade - Kevin Doets 5:6
Jonny Clayton – Marcel Hausotter 6:5
Michael van Gerwen – Niko Springer 1:6
Nathan Aspinall – Ricardo Pietreczko 6:5
Martin Schindler - Brendan Dolan 6:4
Gian van Veen - William O’Connor 2:6
Ergebnisse der 1. Runde im Überblick
William O’Connor – Sebastian Bialecki 6:2
Joyce Ryan – Finn Behrens 6:1
Krzysztof Ratajski – Thomas Lovely 6:3
Niels Zonneveld – Adam Lipscombe 6:3
Cameron Menzies – Karel Sedlacek 4:6
Ritchie Edhouse – Kevin Troppmann 6:3
Wessel Nijman – Andrew Gilding 4:6
Joe Cullen – Patrik Kovacs 3:6
Michael Smith – James Hurrell 6:2
Dirk van Duijvenbode – Stephen Burton 6:2
Brendan Dolan – Cor Dekker 6:2
Kevin Doets – Anton Östlund 6:0
Raymond van Barneveld – Marcel Hausotter 4:6
Peter Wright – Kim Huybrechts 3:6
Ricardo Pietreczko – Ian White 6:5
Niko Springer – Jan Schmidt 6:5
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