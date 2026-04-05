German Darts Grand Prix: Schindler und Springer weiter - Bitteres Aus für Hausotter und Pietreczko

Beim German Darts Grand Prix in München stehen Niko Springer und Martin Schindler im Achtelfinale. Für Ricardo Pietreczko und Marcel Hausotter war in der Runde der letzten 32 Schluss.

Ausrufezeichen von Niko Springer beim German Darts Grand Prix in München!

Der "Meenzer Bub" schaltete am Sonntagabend in der Runde der letzten 32 Michael van Gerwen deutlich mit 6:1 aus und steht damit im Achtelfinale. Dort ist am Montag ab 14:30 Uhr Michael Smith der Gegner. "Ich habe nicht viele Chancen bekommen, aber die wenigen habe ich genutzt", sagte Springer bei "DAZN".

Auch Martin Schindler hat es in das Achtelfinale geschafft, wenn auch weniger überzeugend als Springer. Gegen Brendan Dolan aus Nordirland hatte Schindler mehr Mühe als erwartet und gewann letztlich 6:4.

Im Achtelfinale am Montag wartet ab 16:00 Uhr Nathan Aspinall auf "The Wall".

Aspinall hatte sich am Sonntagabend gegen Ricardo Pietreczko durchgesetzt. Für den Deutschen war dabei deutlich mehr drin, er unterlag mit 5:6.

Marcel Hausotter hatte derweil die nächste Überraschung knapp verpasst und schied in der Runde der letzten 32 gegen Jonny Clayton aus. Er verlor nach einer erneut guten Leistung ebenfalls mit 5:6.

Mit Finn Behrens und Kevin Troppmann waren zwei deutsche Starter bereits in der 1. Runde des German Darts Grand Prix gescheitert. Behrens unterlag Ryan Joyce mit 1:6, Troppmann verlor gegen Ritchie Edhouse mit 3:6.