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Darts: Superstar Luke Littler will DFB-Star bei Manchester United sehen
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 34 Sek
Darts-Star Luke Littler wurde nach seinem Lieblingsspieler aus Deutschland gefragt. Diesen würde er auch gerne bei Manchester United sehen.
Im Rahmen der Premier League gastieren die besten Darts-Spieler der Welt in Berlin. Dabei ist auch Superstar und Weltmeister Luke Littler.
Der glühende Fan von Manchester United wurde von "DAZN" nach seinem Lieblingsfußballer aus Deutschland gefragt. Der aktuelle Weltranglistenerste nannte dabei niemand geringeren als Mittelfeldstratege Angelo Stiller vom VfB Stuttgart.
Dabei wünschte er sich auch, dass dieser zu seinem Lieblingsverein Manchester United kommen soll. So sagte er: "Komm zu United. Bitte komm, wir brauchen Hilfe. Casemiro wird den Verein verlassen."
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Tatsächlich gab es in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte, dass Stiller bei den "Red Devils" weit oben auf der Liste von potenziellen Nachfolgern des Brasilianers stehen soll. Konkrete Gespräche soll es aber noch nicht gegeben haben.
Am achten Spieltag der Premier League Darts trifft Littler auf Stephen Bunting und will den dritten Sieg in einem Nightly Game in diesem Jahr einfahren.
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