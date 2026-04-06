German Darts Grand Prix 2026 heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream auf Joyn

Vom 4. bis 6. April findet in München der German Darts Grand Prix 2026 statt. ran hat alle Infos zum European-Tour-Turnier zusammengefasst.

An Ostern steht in München das vierte von insgesamt 15 Turnieren der European Tour 2026 an.

Insgesamt kämpfen 48 Spieler um den Titel - darunter mit Martin Schindler, Niko Springer, Ricardo Pietreczko, Kevin Toppmann, Finn Behrens, Jan Schmidt und Marcel Hausotter auch sieben Deutsche.

Nicht mit dabei ist unter anderem Superstar Luke Littler. Der Doppel-Weltmeister hatte zuletzt immer wieder Turniere in Deutschland ausgelassen, nachdem er mehrmals ausgebuht worden war.

Ebenfalls nicht mit von der Partie sind zudem die Top-Stars Luke Humphries und Stephen Bunting. Trotzdem dürfen sich die Fans in der bayerischen Landeshauptstadt auf ein packendes Darts-Wochenende freuen.

ran hat alle Informationen zum Turnier zusammengefasst.