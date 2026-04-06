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German Darts Grand Prix 2026 heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream auf Joyn

Aktualisiert:

von ran.de
Bald verfügbar
Heute, 13:00 Uhr • Darts

German Darts Grand Prix: Mittags-Session im Livestream

Verfügbar auf Joyn240 Min

Vom 4. bis 6. April findet in München der German Darts Grand Prix 2026 statt. ran hat alle Infos zum European-Tour-Turnier zusammengefasst.

An Ostern steht in München das vierte von insgesamt 15 Turnieren der European Tour 2026 an.

Insgesamt kämpfen 48 Spieler um den Titel - darunter mit Martin Schindler, Niko Springer, Ricardo Pietreczko, Kevin Toppmann, Finn Behrens, Jan Schmidt und Marcel Hausotter auch sieben Deutsche.

Nicht mit dabei ist unter anderem Superstar Luke Littler. Der Doppel-Weltmeister hatte zuletzt immer wieder Turniere in Deutschland ausgelassen, nachdem er mehrmals ausgebuht worden war.

Ebenfalls nicht mit von der Partie sind zudem die Top-Stars Luke Humphries und Stephen Bunting. Trotzdem dürfen sich die Fans in der bayerischen Landeshauptstadt auf ein packendes Darts-Wochenende freuen.

ran hat alle Informationen zum Turnier zusammengefasst.

German Darts Grand Prix 2026 live im Free-TV: Wer zeigt das PDC-Turnier?

Das Turnier wird in großen Teilen im Free-TV von Sport 1 übertragen.

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German Darts Grand Prix 2026: Wo kann ich das Turnier im Livestream verfolgen?

Der German Darts Grand Prix 2026 kann auf verschiedene Arten im Livestream verfolgt werden.

Die Sport1-Übertragungen gibt's LIVE und KOSTENLOS im Stream auf Joyn.

  • Samstag, 04. April, 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

  • Samstag, 04. April, 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr

  • Sonntag, 05. April, 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

  • Sonntag, 05. April, 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr

  • Montag, 06. April, 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

  • Montag, 06. April, 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Zudem wird das Turnier im Livestream auf DAZN und bei PlutoTV gezeigt.

Die nächsten Darts-Übertragungen im Livestream

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German Darts Grand Prix 2026 live: Wie wird das Turnier gespielt?

Das Turnier wird im K.-o.-System ausgetragen. Anders als bei der Weltmeisterschaft wird im Legmodus gespielt.

  • 1. Runde: Best of 11 Legs

  • 2. Runde: Best of 11 Legs

  • 3. Runde: Best of 11 Legs

  • Viertelfinale: Best of 11 Legs

  • Halbfinale: Best of 13 Legs

  • Finale: Best of 15 Legs

German Darts Grand Prix 2026: Diese Deutschen nehmen teil

  • Martin Schindler

  • Niko Springer

  • Ricardo Pietreczko

  • Kevin Toppmann

  • Finn Behrens

  • Jan Schmidt

  • Marcel Hausotter

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German Darts Grand Prix 2026 live: Wie hoch sind die Preisgelder?

Insgesamt werden 230.000 Pfund (umgerechnet etwa 263.000 Euro) an die Spieler ausgeschüttet.

  • Sieger: 35.000 Pfund

  • Finalist: 15.000 Pfund

  • Halbfinale: 10.000 Pfund

  • Viertelfinale: 8.000 Pfund

  • 3. Runde: 5.000 Pfund

  • 2. Runde: 3.500 Pfund

  • 1. Runde: 2.000 Pfund

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