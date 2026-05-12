Darts-Superstar Gerwyn Price wird in diesem Jahr nicht am World Cup of Darts teilnehmen. Die genauen Gründe dafür bleiben noch unklar.

Vom 11. bis 14. Juni findet in Frankfurt der World Cup of Darts statt. Nicht mit dabei sein wird Gerwyn Price. Der Weltmeister von 2021 hat seine Teilnahme abgesagt. Die Gründe dafür sind noch nicht bekannt.

Price selbst erklärte am Rande des vergangenen Premier-League-Spieltages am 7. Juni: "Mein Fokus ist da, aber gesundheitlich geht es mir im Moment nicht besonders gut."

Fans gingen nach Bekanntwerden der World-Cup-Absage deshalb davon aus, dass dies auch der Grund für sein Fehlen beim Turnier in Frankfurt ist.

Doch Price selbst meldete sich kurze Zeit später über seinen Instagram-Account und schrieb: "Nur zur Klarstellung: Ich habe mich NICHT aus gesundheitlichen Gründen vom World Cup zurückgezogen." Die wahren Motive gab er jedoch nicht preis.

Ersetzt wird der "Iceman" von Nick Kenny. Für den 33-Jährigen, der mit Jonny Clayton an den Start geht, ist es der erste Auftritt beim Team-Event.