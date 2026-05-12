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Darts: Gerwyn Price sagt Teilnahme beim World Cup ab – Fans rätseln über Gründe
Veröffentlicht:von Philipp Schmalz
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Videoclip • 01:19 Min
Darts-Superstar Gerwyn Price wird in diesem Jahr nicht am World Cup of Darts teilnehmen. Die genauen Gründe dafür bleiben noch unklar.
Vom 11. bis 14. Juni findet in Frankfurt der World Cup of Darts statt. Nicht mit dabei sein wird Gerwyn Price. Der Weltmeister von 2021 hat seine Teilnahme abgesagt. Die Gründe dafür sind noch nicht bekannt.
Price selbst erklärte am Rande des vergangenen Premier-League-Spieltages am 7. Juni: "Mein Fokus ist da, aber gesundheitlich geht es mir im Moment nicht besonders gut."
Fans gingen nach Bekanntwerden der World-Cup-Absage deshalb davon aus, dass dies auch der Grund für sein Fehlen beim Turnier in Frankfurt ist.
Doch Price selbst meldete sich kurze Zeit später über seinen Instagram-Account und schrieb: "Nur zur Klarstellung: Ich habe mich NICHT aus gesundheitlichen Gründen vom World Cup zurückgezogen." Die wahren Motive gab er jedoch nicht preis.
Ersetzt wird der "Iceman" von Nick Kenny. Für den 33-Jährigen, der mit Jonny Clayton an den Start geht, ist es der erste Auftritt beim Team-Event.
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Schindler und Pietreczko bilden deutsches Duo
Auch um die Zusammensetzung des deutschen Teams gab es zuletzt einige Diskussionen. Während Martin Schindler als Starter gesetzt war, wurde vor allem die Teilnahme von Ricardo Pietreczko infrage gestellt.
Der 31-Jährige befindet sich seit Monaten in einem Formtief und hatte zuletzt immer wieder mit Dartitis zu kämpfen. Beim Players-Championship-Turnier 14 gab er in der 1. Runde nach nur zwei Legs auf. Zu diesem Zeitpunkt lag sein Average bei lediglich 60 Punkten.
Derzeit wird "Pikachu" von der PDC als Teamkollege von Martin Schindler geführt. Dieser hatte am vergangenen Wochenende gegenüber "dartsnews.de" über eine mögliche Absage Pietreczkos gesagt: "Wenn er sagt, er fühlt sich danach und vertraut auf sich und sein Spiel, dann vertraue ich auch ihm. Aber wenn er natürlich auch so ehrlich ist und sagt: Macht er nicht. Dann respektiere ich das – und dann finde ich das auch wirklich eine sehr, sehr gute und erwachsene Entscheidung."