14. Spieltag in Leeds
Darts Premier League: Luke Littler gewinnt den 14. Spieltag in Leeds - Sechs Spiele gehen in Decider
Veröffentlicht:von ran.de
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Darts: Seltener Anblick - Luke Littler posiert im Fischerhut
Videoclip • 01:19 Min
Luke Littler hat den 14. Spieltag der Darts Premier League für sich entschieden. So verlief der Spieltag in Leeds.
Am 14. Spieltag der Darts Premier League 2026 hat sich Luke Littler im Finale gegen Luke Humphries durchgesetzt und damit seinen sechsten Tagessieg eingefahren.
In Leeds ging es vor allem darum, wer sich in die beste Stellung für die Top vier der Tabelle bringt. Littler und Jonny Clayton stehen an Position eins und zwei bereits als Teilnehmer der Playoffs am 28. Mai fest.
Humphries verpasste es durch die Niederlage gegen Littler, im Ranking an Gerwyn Price auf Platz drei vorbeizuziehen.
Sechs Partien bis in das entscheidende Leg
Clayton unterstrich seine starke Form in der Premier League und besiegte Price mit 6:2 deutlich im ersten Match des Abends. Ins Halbfinale folgten ihm die beiden Lukes und Fanliebling Stephen Bunting.
Dort blieben beide Matches eng bis zum Schluss. Littler schlug Clayton und Humphries bezwang Bunting. Beide Duelle endeten mit 6:5.
Im Finale sah es dann ähnlich knapp aus. Erneut ging es bis in das entscheidende elfte Leg, nachdem Humphries einen Matchdart vergeben hatte.
Das glücklichere Ende hatte dann der amtierende Weltmeister Littler.
Darts Premier League: Die Ergebnisse vom 14. Spieltag im Überblick
Finale:
Littler vs. Humphries - 6:5
Halbfinals:
Clayton vs. Littler - 5:6
Humphries vs. Bunting - 6:5
Viertelfinals:
Clayton vs. Price - 6:2
Littler vs. van Gerwen - 6:5
Humphries vs. Rock - 6:5
Bunting vs. van Veen - 6:5
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