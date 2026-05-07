Darts Premier League: Luke Littler gewinnt den 14. Spieltag in Leeds - Sechs Spiele gehen in Decider

Luke Littler hat den 14. Spieltag der Darts Premier League für sich entschieden. So verlief der Spieltag in Leeds.

Am 14. Spieltag der Darts Premier League 2026 hat sich Luke Littler im Finale gegen Luke Humphries durchgesetzt und damit seinen sechsten Tagessieg eingefahren.

In Leeds ging es vor allem darum, wer sich in die beste Stellung für die Top vier der Tabelle bringt. Littler und Jonny Clayton stehen an Position eins und zwei bereits als Teilnehmer der Playoffs am 28. Mai fest.

Humphries verpasste es durch die Niederlage gegen Littler, im Ranking an Gerwyn Price auf Platz drei vorbeizuziehen.