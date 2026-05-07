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Darts-Legende Mark Webster legt Krebserkrankung offen
Veröffentlicht:von Philipp Schmalz
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Videoclip • 01:19 Min
Der ehemalige BDO-Weltmeister und heutige TV-Experte Mark Webster hat mit einer Krebserkrankung zu kämpfen.
Anfang Februar 2026 verschwand Mark Webster von der Bildfläche. Nun ist bekannt, warum der 42-Jährige seine Tätigkeit als TV-Experte beim Darts nicht mehr ausführen kann.
Gegenüber Polly James von "Darts World" erklärte der BDO-Weltmeister von 2008: "Am 8. Januar wurde bei mir eine seltene Form von Blutkrebs diagnostiziert, die Haarzellleukämie heißt. Es klingt schlimm, wenn man 'Leukämie' sagt, aber die Prognose ist gut."
"Rund 95 Prozent der Fälle verlaufen erfolgreich, und ich hoffe, irgendwann in Remission zu gehen", so "The Spider" weiter.
Lediglich mit dem Tempo seiner Genesung sei Webster derzeit noch nicht zufrieden: "Meine weißen Blutkörperchen erholen sich noch nicht richtig, daher ist mein Immunsystem momentan nicht gut, weshalb ich noch nicht zurück zur Arbeit kann. Es ist nicht das Worst-Case-Szenario, aber es ist frustrierend. Ich komme aber zurecht und gehe gut damit um."
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Webster wollte bereits wieder arbeiten
Aufgrund seines angreifbaren Immunsystems ist es dem Waliser aktuell nicht möglich, in bestimmten Umgebungen zu arbeiten, weshalb er auch seine Rolle als TV-Experte derzeit nicht ausüben kann.
"Vor ein paar Wochen habe ich gedacht, ich könnte vielleicht in Brighton arbeiten, aber meine Blutwerte waren zu niedrig. Im Moment werden sie durch Booster unterstützt und verbessern sich, aber ich muss von diesen Boostern wegkommen und die Werte müssen sich eigenständig halten, bevor ich zurück zur Arbeit kann", erklärte der WM-Halbfinalist von 2010 und 2011.
Bald positive Nachrichten?
Laut eigener Aussage würde Webster "liebend gern" noch vor dem Ende der Premier League am 28. Mai "irgendwie auftreten". Voraussetzung dafür seien aber verbesserte Blutwerte.
Einen neuen Termin für eine Untersuchung habe er noch in dieser Woche, "also hoffe ich, dass wir von dort aus positive Nachrichten haben."
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