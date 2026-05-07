Der ehemalige BDO-Weltmeister und heutige TV-Experte Mark Webster hat mit einer Krebserkrankung zu kämpfen.

Anfang Februar 2026 verschwand Mark Webster von der Bildfläche. Nun ist bekannt, warum der 42-Jährige seine Tätigkeit als TV-Experte beim Darts nicht mehr ausführen kann.

Gegenüber Polly James von "Darts World" erklärte der BDO-Weltmeister von 2008: "Am 8. Januar wurde bei mir eine seltene Form von Blutkrebs diagnostiziert, die Haarzellleukämie heißt. Es klingt schlimm, wenn man 'Leukämie' sagt, aber die Prognose ist gut."

"Rund 95 Prozent der Fälle verlaufen erfolgreich, und ich hoffe, irgendwann in Remission zu gehen", so "The Spider" weiter.

Lediglich mit dem Tempo seiner Genesung sei Webster derzeit noch nicht zufrieden: "Meine weißen Blutkörperchen erholen sich noch nicht richtig, daher ist mein Immunsystem momentan nicht gut, weshalb ich noch nicht zurück zur Arbeit kann. Es ist nicht das Worst-Case-Szenario, aber es ist frustrierend. Ich komme aber zurecht und gehe gut damit um."