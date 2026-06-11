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Darts World Cup in Frankfurt: Einreise-Verbot für Darts-Duo aus Uganda
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 02:31 Min • Ab 12
Einreise-Verbot für Darts-Duo aus Uganda. Das Turnier in Deutschland werden sie somit trotz erfolgreicher Qualifikation verpassen.
Ugandas Darts-Duo Patrick Ocheng und Juma Said ist die Einreise nach Deutschland zur Team-WM in Frankfurt/Main verweigert worden.
Wie die Professional Darts Corporation (PDC) mitteilte, erhielten die Spieler keine Visa, auch eine Berufung gegen die Entscheidung blieb erfolglos.
World Cup of Darts 2026 in Frankfurt: alle wichtigen Informationen zu Spielplan, Teilnehmern und TV-Übertragung
Zu den Hintergründen für die Einreiseverweigerung machte die PDC auf SID-Nachfrage keine Angaben.
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Darts World Cup: Nachrücker stehen bereits fest
Beim am Donnerstag beginnenden Turnier können Ocheng und Said somit nicht teilnehmen. Uganda hatte in der afrikanischen Qualifikation erstmals den Sprung zum World Cup geschafft.
Weil auch der unterlegene Finalist Malawi nicht rechtzeitig die benötigten Visa beschaffen konnte, rückt Gibraltar nach.
Das Duo Craig Galliano und Justin Hewitt nimmt Ugandas Platz in Gruppe D ein. Gegner sind Irland, Vize-Weltmeister von 2019, und Singapur mit dem 72 Jahre alten Publikumsliebling Paul Lim.
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