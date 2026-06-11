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Darts World Cup in Frankfurt: Einreise-Verbot für Darts-Duo aus Uganda

Aktualisiert:

von SID

17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen

Darts Gala 2026: Fans feiern Party bei Sportevent in Hildesheim

Videoclip • 02:31 Min • Ab 12

Einreise-Verbot für Darts-Duo aus Uganda. Das Turnier in Deutschland werden sie somit trotz erfolgreicher Qualifikation verpassen.

Ugandas Darts-Duo Patrick Ocheng und Juma Said ist die Einreise nach Deutschland zur Team-WM in Frankfurt/Main verweigert worden.

Wie die Professional Darts Corporation (PDC) mitteilte, erhielten die Spieler keine Visa, auch eine Berufung gegen die Entscheidung blieb erfolglos.

Zu den Hintergründen für die Einreiseverweigerung machte die PDC auf SID-Nachfrage keine Angaben.

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Darts World Cup: Nachrücker stehen bereits fest

Beim am Donnerstag beginnenden Turnier können Ocheng und Said somit nicht teilnehmen. Uganda hatte in der afrikanischen Qualifikation erstmals den Sprung zum World Cup geschafft.

Weil auch der unterlegene Finalist Malawi nicht rechtzeitig die benötigten Visa beschaffen konnte, rückt Gibraltar nach.

Das Duo Craig Galliano und Justin Hewitt nimmt Ugandas Platz in Gruppe D ein. Gegner sind Irland, Vize-Weltmeister von 2019, und Singapur mit dem 72 Jahre alten Publikumsliebling Paul Lim.

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