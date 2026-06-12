Darts World Cup
Darts World Cup: Team Deutschland schreibt Geschichte
Veröffentlicht:von Anne Malin
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Videoclip • 02:37 Min
Martin Schindler und Ricardo Pietreczko haben beim Auftakt des Darts World Cup vorgelegt: Das deutsche Duo gewann deutlich gegen die Philippinen.
Das deutsche Duo Martin Schindler und Ricardo Pietreczko hat einen herausragenden Start in den Darts World Cup hingelegt.
Das Doppel zeigte in der Frankfurter Eissporthalle die beste Leistung eines deutschen Teams jemals. Mit einem Schnitt von 101,9 Punkten übertrafen sie den 2020 aufgestellten Rekorddurchschnitt eines deutschen Teams von 96,35 Punkten deutlich.
Das deutsche Team hatte damit auch den stärksten Auftritt des gesamten Auftaktabends.
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Darts World Cup: Deutschland macht Schritt Richtung Achtelfinale
Mit dem 4:0-Auftaktsieg gegen die Philippinen machte das deutsche Duo bereits einen großen Schritt Richtung Achtelfinal-Qualifikation. Sollten Schindler und Pietreczko das nächste Spiel gegen Neuseeland ebenfalls gewinnen, wäre Deutschland fest fürs Achtelfinale gesetzt.
Auch Österreich erwischte einen guten Start in das wichtigste Nationenturnier des Dartsports. Mensur Suljovic und Rusty-Jake Rodriguez gewannen 4:1 gegen China, während das belgische Team gegen Hong Kong mit 2:4 unterlag. Der amtierende Weltmeister Nordirland hat bisher noch kein Spiel absolviert, ist ebenso wie England, Schottland und die Niederlande für das am Samstag beginnende Achtelfinale gesetzt.
Noch bis Sonntag spielen Vertreter aus 36 Nationen in dem einzigen Mannschaftswettbewerb der Professional Darts Corporation um den WM-Titel. Das Finale findet am Sonntagabend um 21:30 Uhr in der Frankfurter Eissporthalle statt.
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