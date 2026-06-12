Darts World Cup: Team Deutschland schreibt Geschichte

ran Fußball DFB-Team: Darts-König im WM-Camp? Maximilian Beier macht Ansage Videoclip • 02:37 Min Link kopieren Teilen

Martin Schindler und Ricardo Pietreczko haben beim Auftakt des Darts World Cup vorgelegt: Das deutsche Duo gewann deutlich gegen die Philippinen.

Das deutsche Duo Martin Schindler und Ricardo Pietreczko hat einen herausragenden Start in den Darts World Cup hingelegt. Shootingstar Wessel Nijman wehrt sich gegen Spitznamen: "Bisschen Unsinn" Das Doppel zeigte in der Frankfurter Eissporthalle die beste Leistung eines deutschen Teams jemals. Mit einem Schnitt von 101,9 Punkten übertrafen sie den 2020 aufgestellten Rekorddurchschnitt eines deutschen Teams von 96,35 Punkten deutlich. Das deutsche Team hatte damit auch den stärksten Auftritt des gesamten Auftaktabends.

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