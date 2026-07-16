Eishockey: 84 Spiele - NHL erweitert Hauptrunde - Start im September

ran Eishockey WM live Eishockey-WM: Kahun berichtet - Frühstück mit einer NHL-Legende Videoclip • 02:33 Min Link kopieren Teilen

Zwei Spiele mehr: Die deutschen Eishockeystars um Leon Draisaitl müssen sich in der NHL auf eine noch längere Hauptrunde einstellen.

Wie die Liga mitteilte, absolviert ab der Saison 2026/27 jede Mannschaft nun 84 Spiele - und damit zwei mehr als zuvor. Insgesamt umfasst der am Donnerstag verkündete Spielplan 1344 Begegnungen. Eishockey-WM 2027: Russland-Rückkehr bei Turnier in Deutschland möglich Die 110. Spielzeit der besten Liga der Welt eröffnet Stanley-Cup-Champion Carolina Hurricanes am 29. September gegen die Florida Panthers, die vor den "Canes" zwei Mal nacheinander triumphiert hatten - jeweils gegen die Edmonton Oilers. Draisaitl steigt mit den Kanadiern tags darauf mit einem Heimspiel gegen den Rivalen Vancouver Canucks in die Regular Season ein, die am 10. April endet.

NHL: Gastspiel in Düsseldorf Am 18. und 20. Dezember gastiert die NHL in Deutschland. In Düsseldorf treffen die Ottawa Senators mit Tim Stützle in zwei Partien auf die Chicago Blackhawks. Weitere Spiele der Global Series finden am 12. und 14. November in Helsinki zwischen den Hurricanes und Seattle Kraken um den deutschen Goalie Philipp Grubauer statt. Seit der Saison 1995/96 wurden in der Hauptrunde 82 Spiele pro Team absolviert. Die Erweiterung ist das Ergebnis der Kritik einiger Franchises, die die ungleiche Anzahl der Duelle gegen Mannschaften aus ihrer Division beklagt hatten, und Teil des neuen, vierjährigen Tarifvertrags zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft. Auch interessant: DEB-Team startet in Schalker Arena - Auftaktspiel gegen alten Rivalen

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