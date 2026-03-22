NHL: Alexander Owetschkin erzielt sein 1000. Tor

Der russische Superstar von den Washington Capitals macht erneut Jagd auf einen Gretzky-Rekord.

Der russische Eishockey-Star Alexander Owetschkin hat den nächsten Meilenstein seiner NHL-Karriere erreicht und könnte "The Great One" Wayne Gretzky womöglich bald den nächsten Torrekord streitig machen.

Der 40-Jährige traf für seine Washington Capitals gegen die Colorado Avalanche am Sonntag im dritten Drittel zum zwischenzeitlichen 2:2 (Endstand 2:3 nach Verlängerung), es war Owetschkins 1000. Tor in der nordamerikanischen Profiliga.

923 Treffer erzielte Owetschkin nun in der regulären Saison, hinzu kommen 77 Playoff-Tore. Seit 2004 spielt der Angreifer in der NHL, 2018 führte er Washington zum Stanley-Cup-Triumph. Der legendäre Kanadier Gretzy (65) kam in seiner Karriere auf 1016 NHL-Tore (reguläre Saison und Playoffs kombiniert).

In der abgelaufenen Saison erst hatte Owetschkin Gretzkys lange als unerreichbar geltende Rekordmarke von 894 Toren in der "regular season" geknackt. Washington hat noch elf Spiele in der Hauptrunde vor sich, die Playoff-Teilnahme ist noch möglich.