NHL: Leon Draisaitl fällt für den Rest der regulären Saison aus

Der deutsche Eishockeystar fehlt den Edmonton Oilers lange. Ob er in den Playoffs zurückkehren kann, ist ungewiss.

Hiobsbotschaft für Leon Draisaitl: Der deutsche Eishockeystar fehlt den Edmonton Oilers für den Rest der regulären NHL-Saison. Der 30-Jährige habe eine Verletzung im Bereich des Unterkörpers erlitten, teilte der Klub am Dienstag mit. Der letzte Spieltag ist für den 16. April angesetzt, anschließend beginnen die Playoffs. Eine Teilnahme der Oilers ist noch nicht sicher.

Draisaitl hatte sich die Verletzung am Sonntag im Spiel gegen die Nashville Predators (3:1) bei einem harten Hit gegen die Bande zugezogen und schon im ersten Drittel das Eis verlassen müssen. Der gebürtige Kölner spielte nur 3:12 Minuten und kehrte nicht zurück.