Eishockey
NHL: Leon Draisaitl fällt für den Rest der regulären Saison aus
Veröffentlicht:von SID
Auf Joyn ansehen
Schmid und Draisaitl sind Fahnenträger
Videoclip • 01:39 Min • Ab 12
Der deutsche Eishockeystar fehlt den Edmonton Oilers lange. Ob er in den Playoffs zurückkehren kann, ist ungewiss.
Hiobsbotschaft für Leon Draisaitl: Der deutsche Eishockeystar fehlt den Edmonton Oilers für den Rest der regulären NHL-Saison. Der 30-Jährige habe eine Verletzung im Bereich des Unterkörpers erlitten, teilte der Klub am Dienstag mit. Der letzte Spieltag ist für den 16. April angesetzt, anschließend beginnen die Playoffs. Eine Teilnahme der Oilers ist noch nicht sicher.
Draisaitl hatte sich die Verletzung am Sonntag im Spiel gegen die Nashville Predators (3:1) bei einem harten Hit gegen die Bande zugezogen und schon im ersten Drittel das Eis verlassen müssen. Der gebürtige Kölner spielte nur 3:12 Minuten und kehrte nicht zurück.
US-Sport-Videos
NFL
NFL: Kein Respekt für Rob Gronkowski? Nummern-Ärger bei den Patriots
Videoclip • 01:30 Min
NFL
NFL: Topform! Tom Brady bereitet sich auf Football-Comeback vor
Videoclip • 01:01 Min
NFL
NFL - Travis Etienne Jr. klärt auf: So heißt er wirklich!
Videoclip • 01:29 Min
NFL
NFL: Isiah Pacheco imitiert Coach - und kriegt sich nicht mehr ein
Videoclip • 01:25 Min
NFL
NFL: Verwechslungsgefahr? Tennessee Titans verärgern User
Videoclip • 02:22 Min
NFL
NFL: Chase ärgert Crosby-Trade - "Wieso in unsere Division?"
Videoclip • 01:05 Min
NFL
NFL: Prescott-Hochzeit abgesagt! Junggesellenabschied wird zur Tragödie
Videoclip • 01:08 Min
NFL
NFL: Le'Veon Bell will Boxkampf mit Logan Paul - "schick' den Vertrag!"
Videoclip • 01:12 Min
NHL
NHL-Highlights: Strafe? Detroits Siegtreffer heiß diskutiert
Videoclip • 03:49 Min
NHL
NHL: Moritz Seider verpasst Gegenspieler schmerzhaften Volltreffer
Videoclip • 01:18 Min
"Ich denke, wir werden einige Zeit auf ihn verzichten müssen", hatte Trainer Kris Knoblauch schon am Montag (Ortszeit) gesagt. Draisaitl hat in 65 Saisonspielen 35 Tore und 62 Assists erzielt. Derzeit stehen die Oilers auf einem Playoff-Platz, der Vorsprung auf die Verfolger ist aber nicht groß.
Mehr Sport-News
Länderspiel
Karl-Debüt? Entscheidung wohl gefallen
Fußball-Bundesliga
Bundesliga: Darum findet am ersten April-Wochenende kein Freitagabendspiel statt
DHB-Team empfängt Ägypten
Handball live: Deutschland vs. Ägypten im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Livestream
Champions League
FC Bayern vs. Atalanta Bergamo heute live: Champions League im TV, Livestream und im Ticker
Formel-1-Saison 2026
Formel-1-Saison 2026: Neues Reglement, Teams, Strecken - alle Infos zu Fahrern, Teams, Kalender und Übertragung im TV
Fußball
Afrika Cup: Senegal fordert Aufklärung wegen "Korruption"