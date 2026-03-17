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NHL - Unklare Lage bei Leon Draisaitl: "Nicht viele Informationen"
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 03:49 Min
Eishockeystar Leon Draisaitl hatte sich am Sonntag eine Unterkörperverletzung zugezogen. Wie lange er ausfällt ist derzeit noch unbekannt.
Ein Spiel, zwei Spiele, vielleicht sogar mehr? Wie lange Eishockeystar Leon Draisaitl den Edmonton Oilers in der NHL fehlen wird, kann oder will derzeit wohl niemand genau sagen. "Ich denke, wir werden einige Zeit auf ihn verzichten müssen", erklärte Trainer Kris Knoblauch am Montag (Ortszeit) und blieb vage. Das Team werde bei der Entscheidung eher vorsichtig vorgehen: "Wir wollen es nicht verschlimmern."
Draisaitl hatte sich am Sonntag im Spiel gegen die Nashville Predators (3:1) bei einem harten Hit gegen die Bande eine Unterkörperverletzung zugezogen und schon im ersten Drittel das Eis verlassen müssen. Der gebürtige Kölner spielte nur 3:12 Minuten und kehrte nicht zurück.
NHL: Draisaitl-Ausfallzeit noch unklar
"Ich bin mir nicht sicher, ob es ein oder zwei Spiele sind oder wie lange es dauern wird", sagte Knoblauch zur erwarteten Ausfallzeit: "Ich habe im Moment nicht viele Informationen." Die Oilers hätten "natürlich das große Ganze im Blick", da der Playoff-Einzug nicht sicher sei. "Wir müssen unsere Spiele gewinnen. Aber wenn er nicht fit ist, wird er natürlich nicht spielen."
Edmonton tritt am Dienstag gegen die San Jose Sharks an, am Freitag kommt es zur Neuauflage der beiden vergangenen Stanley-Cup-Finals gegen die Florida Panthers. Am Sonntag heißt der Gegner Tampa Bay Lightning. Die Oilers stehen auf einem Playoff-Platz, der Vorsprung auf die Verfolger ist aber nicht groß.
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