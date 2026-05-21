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Eishockey-WM 2026: Auch ohne Sieg - dieses Spiel fühlt sich wie ein Wendepunkt an - Kommentar
Aktualisiert:von Martin Jahns
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Eishockey-WM: Seider liefert Blitzstart für DEB gegen USA
Videoclip • 01:04 Min
Die Niederlage gegen die USA tut weh – doch erstmals zeigt das DEB-Team bei dieser WM sein wahres Gesicht. Ein Auftritt, der Hoffnung macht - ein Kommentar.
Auch ohne Sieg: Aus deutscher Sicht hat die WM jetzt erst richtig begonnen!
Beim 3:4 gegen die USA hat das DEB-Team zwar im Penalty-Krimi verloren – aber endlich all die Qualitäten gezeigt, die es in den ersten drei WM-Spielen vermissen ließ.
Der Auftritt gegen den Weltmeister und Olympiasieger war die richtige Reaktion auf die schwachen Niederlagen zuvor – und ein echter Mutmacher für Team und Fans.
Das begann schon mit der frühen Führung durch Moritz Seider nach 60 Sekunden. Ganz nach dem Motto, das die Mannschaft im weiteren Verlauf konsequent umsetzte: Mehr Abschlüsse, weniger überladenes Passspiel. Am Ende standen 34 Torschüsse – so viele wie noch in keinem deutschen Spiel dieses Turniers.
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DEB-Team: Endlich mehr als ein Drittel Top-Leistung
Bemerkenswert war auch die Reaktion auf Rückschläge. Statt wie zuvor einzubrechen, kämpfte sich das DEB-Team zurück.
Dem ersten Gegentor ging ein haarsträubender Puckverlust in der eigenen Zone voraus. Erinnerungen an die Abwehrfehler gegen die Schweiz wurden wach. Außerdem wurde ein Treffer von Kai Wissmann im zweiten Drittel zu Recht wegen Abseits aberkannt. Dennoch blieb die Mannschaft von Coach Harold Kreis stabil.
Ein weiteres Novum bei dieser WM: Endlich überzeugte das deutsche Team nicht nur ein Drittel, sondern über die gesamte Spielzeit. Spätestens in der Schlussphase des Mitteldrittels strahlte das DEB-Team ein bei diesem Turnier noch nicht gesehenes Selbstvertrauen aus.
Überfällig zudem die Wiederentdeckung der Disziplin mit nur einer einzigen Strafe im kompletten Spiel.
EIshockey-WM: Ein gewonnener Punkt im Kampf ums Viertelfinale
Auch die zuletzt schwächelnden Leistungsträger meldeten sich zurück. Wissmann zeigte eine starke Partie, Marc Michaelis traf mit seinem ersten Turnierschuss – vielleicht der Beginn seines persönlichen Turnarounds nach bislang durchwachsener WM.
Und selbst der gewonnene Punkt könnte am Ende Gold wert sein. Wenn die Konkurrenz mitspielt, kann er zum Schlüssel für den Viertelfinaleinzug werden. Voraussetzung bleibt jedoch: Das Kreis-Team erledigt seine Hausaufgaben und gewinnt die verbleibenden Gruppenspiele.
Dann könnte ausgerechnet eine Niederlage gegen die USA der Moment gewesen sein, in dem diese WM für Deutschland wirklich begonnen hat.
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