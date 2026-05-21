Eishockey-WM: DEB-Goalie Philipp Grubauer sauer über späten Ausgleich: "Zweimal Fanghand drauf"

ran Eishockey WM live Eishockey-Highlights: DEB-Krimi gegen USA im Shootout entschieden Videoclip • 03:54 Min Link kopieren Teilen

Zwar hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft den ersten Punkt geholt, sauer war Goalie Philipp Grubauer danach aber dennoch.

Philipp Grubauer war stinksauer. Der deutsche Eishockey-Nationaltorwart hatte seinen Fanghandschuh auf den Puck gelegt, doch die Schiedsrichter pfiffen nicht ab. Stattdessen stocherte Declan Carlile die Scheibe heraus, und Tommy Novak erzielte den 3:3-Ausgleich für die USA. Der NHL-Goalie beschwerte sich lautstark bei den Schiedsrichtern, doch es half nichts. Der Treffer zählte, das Spiel ging in die Verlängerung, das deutsche Team verlor nach Penaltyschießen 3:4 und damit auch seine vierte WM-Partie. "Ich war zweimal mit der Fanghand drauf. Ich weiß nicht, wie lange ich die Scheibe festhalten soll", sagte Grubauer dem "SID". "Es ist bitter, dass so eine Situation uns das Spiel kostet. Es ist fragwürdig, dass sie das Tor haben zählen lassen." Zudem war der 34-Jährige überrascht, dass Bundestrainer Harold Kreis nicht den Videobeweis forderte: "Ich weiß nicht, warum wir nicht gechallenged haben."

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