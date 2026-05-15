Deutsche Eishockey Nationalmannschaft
Eishockey-WM: NHL-Profi Nico Sturm kommt nicht - DEB-Team komplett
Veröffentlicht:von SID
WM: Finnland-Deutschland im Livestream
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft tritt bei der WM ohne Nico Sturm an. Der NHL-Star wird nicht nachträglich in die Schweiz reisen.
NHL-Profi Nico Sturm wird die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in der Schweiz nicht verstärken. Der Angreifer war mit Minnesota Wild im NHL-Viertelfinale gegen die Colorado Avalanche ausgeschieden, wird aber nicht zur Nationalmannschaft reisen.
Sportvorstand Christian Künast vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) hatte am Donnerstag Hoffnung noch auf einen WM-Einsatz des 31-Jährige gemacht.
Der DEB meldete für das Auftaktspiel am Freitag (16.20 Uhr auf ProSieben und im Joyn-Stream) bereits 25 Spieler. Damit ist das WM-Aufgebot komplett, wie der DEB bestätigte.
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Eishockey-WM: Reichel gegen Finnland noch Zuschauer
Noch nicht dabei ist NHL-Stürmer Lukas Reichel. Der 23-Jährige, der kurzfristig seinen Vertrag bei den Boston Bruins verlängert hatte und am Donnerstag nachgereist war, ist beim ersten deutschen WM-Spiel Zuschauer.
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"Nico muss sagen: Ja, ich will kommen. Dann gehen die weiteren Schritte los", hatte Künast nach dem Abschlusstraining erklärt, "er ist gerade vor zwölf Stunden ausgeschieden mit seinem Stanley-Cup-Traum. Ich glaube, dass wir morgen eine klare Tendenz haben und in zwei Tagen wissen: ja oder nein."
Sturm hatte 2023 wesentlich zum WM-Silbercoup beigetragen, zudem nahm er an der WM 2024 und Olympia 2026 teil.
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