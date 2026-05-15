Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft tritt bei der WM ohne Nico Sturm an. Der NHL-Star wird nicht nachträglich in die Schweiz reisen.

NHL-Profi Nico Sturm wird die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in der Schweiz nicht verstärken. Der Angreifer war mit Minnesota Wild im NHL-Viertelfinale gegen die Colorado Avalanche ausgeschieden, wird aber nicht zur Nationalmannschaft reisen.

Sportvorstand Christian Künast vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) hatte am Donnerstag Hoffnung noch auf einen WM-Einsatz des 31-Jährige gemacht.

Der DEB meldete für das Auftaktspiel am Freitag (16.20 Uhr auf ProSieben und im Joyn-Stream) bereits 25 Spieler. Damit ist das WM-Aufgebot komplett, wie der DEB bestätigte.