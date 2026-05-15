Eishockey
Finnland - Deutschland hier live & kostenlos: Eishockey-WM 2026 im Free-TV und Livestream
Aktualisiert:von ran
WM: Finnland-Deutschland im Livestream
Am 15. Mai startet die Eishockey-WM in der Schweiz. Im ersten Spiel trifft Deutschland auf Finnland. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker.
Update, 17:05 Uhr: DEB-Team nach 2. Drittel weiter hinten
Auch nach 40 gespielten Minuten bleibt es bei der 1:0-Führung für die Finnen gegen die DEB-Auswahl. Gleich zu Beginn des Mitteldrittels rettete Moritz Seider doppelt auf der Linie für den bereits geschlagenen Philipp Grubauer. In der Folge gab es insgesamt acht Minuten Powerplay für das deutsche Team, bei dem jedoch nur sehr wenig Druck auf das gegnerische Tor aufgebaut werden konnte. In den Schlussminuten des zweiten Spielabschnitts verteidigten die Mannen von Antti Pennanen sehr souverän das Ergebnis, weshalb der Zwischenstand auch nach zwei Dritteln vollkommen in Ordnung geht. Es bleibt abzuwarten, welche Worte Harold Kreis vor dem letzten Durchgang finden wird.
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet am 15. Mai gegen Finnland in die Weltmeisterschaft. Die letzten Eindrücke waren durchaus positiv. Zwei Siege gegen die Slowakei sowie zwei Siege gegen Österreich machen Hoffnung.
Zum Start in das Turnier gibt es direkt einen Kracher für die DEB-Auswahl: Finnland gehört zu den absoluten Top-Nationen im Eishockey.
ran zeigt, wo ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.
Finnland vs. Deutschland im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Eishockey-WM-Spiel statt?
Begegnung: Finnland vs. Deutschland
Wettbewerb: Eishockey-WM, 1. Spieltag
Datum: 15. Mai 2026
Uhrzeit: 16:20 Uhr
Austragungsort: Hallenstadion (Zürich)
Finnland gegen Deutschland: Läuft das Spiel der Eishockey-WM im Free-TV?
Ja. Das Spiel wird im Free-TV auf ProSieben übertragen.
Deutschland trifft auf Finnland: Wer zeigt das Spiel der Eishockey-WM im Pay-TV?
MagentaSport zeigt die Partie Finnland gegen Deutschland live. Allerdings braucht ihr ein kostenpflichtiges Abonnement, um den Sender zu empfangen.
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Finnland vs. Deutschland: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?
Das Spiel läuft im kostenlosen Joyn-Livestream ab 15:45 Uhr. Zudem läuft das Spiel bei sporteurope.tv, allerdings muss man zuvor ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen oder das Einzelspiel kaufen.
Deutschland spielt gegen Finnland: Wo gibt's einen Liveticker zur Eishockey-WM-Partie?
Einen Liveticker zu Finnland gegen Deutschland gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Eishockey-WM live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung Finnland gegen Deutschland
Datum und Uhrzeit: 15. Mai 2026; 16:20 Uhr
Free-TV: ProSieben
Pay-TV: MagentaSport
Livestream: Joyn, sporteurope.tv
Liveticker: ran.joyn.de
Auch interessant: Eishockey-WM 2026: Übertragungen im Free-TV und Joyn-Stream
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