Eishockey-WM: Underdog Norwegen schnappt Kanada Bronze weg

ran Eishockey WM live Eishockey-WM - W. Nuss vo Bümpliz? Glauser bekommt "Gänsehaut" Videoclip • 01:44 Min Link kopieren Teilen

Die kanadischen Eishockey-Stars haben bei der WM 2026 in der Schweiz überraschend im Spiel um Platz 3 die Bronze-Medaille verpasst. Dabei gelang dem Favoriten sogar noch ein spätes Comeback.

Rekordchampion Kanada ist zum dritten Mal in Folge bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft leer ausgegangen - während Außenseiter Norwegen seine erste Medaille überhaupt bejubelt. Im Spiel um Platz drei bei der WM in der Schweiz siegten die Nordeuropäer völlig überraschend nach Verlängerung mit 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) gegen das mit zig NHL-Stars wie Sidney Crosby und Macklin Celebrini gespickte Eishockey-Mutterland. Eishockey-WM: Finale - Schweiz vs. Finnland ab 19:45 Uhr LIVE auf ProSieben und im Joyn-Livestream Das goldene Tor in der vierten Minute der Verlängerung erzielte Noah Steen.

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Norwegen krönt sensationelles WM-Turnier mit Bronze-Medaille Die Norweger krönten ein sensationelles Turnier. Zunächst setzten sie sich in der stark besetzten Gruppe B vor großen Eishockeynationen wie Tschechien, Schweden oder der Slowakei als Zweiter hinter Kanada durch, im Viertelfinale folgte im Duell der Überraschungsteams ein 2:0 gegen Lettland. Im Halbfinale waren die Nordeuropäer dann gegen eine furios aufspielende Schweiz (0:6) chancenlos - im Duell um Bronze mit Kanada sah das aber ganz anders aus. Mathias Pettersen (7.) und Stian Solberg (33.) trafen für die Norweger gegen schwache Kanadier, die nach ihrem Siegeszug bis ins Halbfinale am Samstag von Finnland (2:4) unsanft gestoppt worden waren. Mit einem späten Doppelpack brachte Robert Thomas (59., 60.) Kanada noch in die Verlängerung, mit dem Trostpreis Bronze wurde es aber nichts mehr. Kanadas letzte WM-Medaille bleibt das Gold von 2023, bei ihrem 28. Titel besiegte Team Canada damals die deutsche Mannschaft in Tampere (5:2).

Gelingt den Schweizern der Final-Coup im eigenen Land? Norwegens beste Platzierung bei einer WM war bislang Rang vier aus dem Jahr 1951, das Team mit DEL-Torhüter Henrik Haukeland (Straubing Tigers) gewann erst zum dritten Mal in seiner Länderspielgeschichte gegen Kanada. Die Schweiz, unterlegener WM-Finalist 2024 und 2025, will sich in Zürich am Abend (ab 19:45 Uhr live auf ProSieben und im Joyn-Livestream) gegen den Olympia-Dritten Finnland ihren ersehnten ersten WM-Titel holen. Das deutsche Team war wie im vergangenen Jahr in der Gruppenphase ausgeschieden, im kommenden Jahr ist Deutschland WM-Gastgeber.

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