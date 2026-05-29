Eishockey-WM 2027 in Deutschland: Spielorte, Teilnehmer, Modus und Live-Übertragung

ran Eishockey WM live Eishockey-WM-Highlights: Sensation perfekt! Norwegen sorgt für Hammer Videoclip • 03:08 Min Link kopieren Teilen

Vom 14. bis 30. Mai 2027 findet die Eishockey-WM 2027 in Deutschland statt. ran fasst alle Infos zum Turnier zusammen.

Die besten Eishockey-Spieler der Welt kommen nach Deutschland! Von Mitte bis Ende Mai 2027 wird der neue Eishockey-Weltmeister gesucht. Als Gastgeberstädte fungieren Düsseldorf und Mannheim. Eishockey-WM 2026 live: Spielplan, Joyn-Stream, Liveticker und Modus Insgesamt kämpfen 16 Nationen um den Titel, auch Deutschland ist wieder mit dabei. Das DEB-Team wird beim Heimturnier versuchen, die schwachen Ergebnisse der letzten Jahre vergessen zu machen. 2025 und 2026 schied die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis jeweils bereits nach der Gruppenphase aus. Wo und wann wird die Eishockey-WM 2027 ausgetragen? Wie sieht der genaue Zeitplan aus? Welche Spiele gibt es live im Free-TV zu sehen? ran hat alle Infos zur Eishockey-WM 2027.

Die nächsten Eishockey-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Samstag, 30.05. 14:50 • Eishockey WM-Halbfinale: Schweiz-Norwegen im Livestream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 30.05. 14:50 • Eishockey WM-Halbfinale: Schweiz-Norwegen im Livestream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 30.05. 19:30 • Eishockey WM-Halbfinale: Kanada-Finnland im Livestream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 30.05. 19:30 • Eishockey WM-Halbfinale: Kanada-Finnland im Livestream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

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Eishockey-WM 2027: Wo findet das Turnier statt? Die Eishockey-WM 2027 wird vom 14. bis 30. Mai 2027 in Deutschland ausgetragen. Als Spielorte stehen Düsseldorf und Mannheim bereit. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) konnte sich beim IIHF-Kongress in Tampere gegen Kasachstan durchsetzen. In Düsseldorf wird im PSD BANK DOME gespielt, der 13.400 Zuschauern Platz bietet. In Mannheim werden die Partien in der SAP Arena vor 13.600 Zuschauern ausgetragen. Das Finalwochenende findet in Düsseldor statt, die deutsche Mannschaft absolviert ihre Vorrunde in Mannheim.

Eishockey-WM 2027: Findet das Eröffnungsspiel auf Schalke statt? Das Eröffnungsspiel der Eishockey-WM 2027 in Deutschland wird voraussichtlich in der Fußballarena auf Schalke stattfinden. Das berichtete die "Bild", nach "SID"-Informationen müssen der Kongress des Weltverbands IIHF sowie die Bundesliga dem Vorhaben aber noch zustimmen. Bereits 2010 wurde das Turnier im Gelsenkirchener Stadion gestartet. Laut "Bild" soll am 13. Mai ein Top-Gegner auf die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) warten, vermutlich Olympiasieger USA oder der diesjährige Gastgeber Schweiz. Diesmal soll der Innenraum aufgrund der schlechteren Sicht nicht bestuhlt werden. Der DEB und das Organisationskomitee sollen zudem Wert darauf gelegt haben, in einer Arena mit verschließbarem Dach zu spielen.

Eishockey-WM 2027: Welche Nationen nehmen teil? Für die Eishockey-WM 2027 qualifizieren sich 16 Teams. Diese werden für die Vorrunde in zwei Gruppen zu je acht Teams eingeteilt. Trotz des Verpassens des Viertelfinales bei der Eishockey-WM 2026 in der Schweiz ist Deutschland als Gastgeber für das Turnier gesetzt. Italien und Großbritannien stehen als Absteiger in die Division I fest, beide Aufsteiger gehen somit direkt wieder runter. Kasachstan und die Ukraine ergänzen das Teilnehmerfeld für die Eishockey-WM 2027 als Aufsteiger der Weltmeisterschaft der Division IA. Die im Turnier ungeschlagenen Kasachen kehren nach einem Jahr wieder in die Elite-Division zurück. Für die Ukraine ist es die erste WM-Teilnahme seit 20 Jahren, letztmals qualifizierte sie sich für die WM 2007 in Russland. Übersicht der Teilnehmer der Eishockey-WM 2027: USA, Schweiz, Finnland, Deutschland, Lettland, Österreich, Ungarn, Kanada, Schweden, Tschechien, Dänemark, Slowakei, Norwegen, Slowenien, Kasachstan (Aufsteiger), Ukraine (Aufsteiger).

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Eishockey-WM 2027: Wie funktioniert der Modus? Insgesamt treten 16 Nationalmannschaften in zwei Achtergruppen an. In der Gruppenphase spielt jedes Team gegen jeden Gegner der eigenen Gruppe. Die vier besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich anschließend für die K.o.-Phase. Im Viertelfinale spielen jeweils die Tabellenersten der Gruppen über Kreuz gegen die Tabellenvierten und die Tabellenzweiten gegen die Tabellendritten der jeweils anderen Gruppe. In den Halbfinals trifft dann jeweils das höher gesetzte Team der einen auf die niedriger gesetzte Mannschaft der anderen Staffel. Die Sieger des Halbfinales spielen abschließend im Finale um den Weltmeistertitel, die Verlierer treten zuvor im Spiel um Platz drei gegeneinander an.

Eishockey-WM 2027: Welche Spiele laufen im Free-TV? Bei der Eishockey-WM 2027 werden die Spiele mit deutscher Beteiligung, weitere Spiele in der Gruppenphase sowie die Viertelfinals, beide Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Endspiel im Free-TV auf ProSieben und ProSieben MAXX übertragen.

Eishockey-WM 2027: Wie oft fand die Weltmeisterschaft schon in Deutschland statt? Deutschland war bisher achtmal offizieller Gastgeber oder Co-Gastgeber einer Eishockey-Weltmeisterschaft. Letztmals wurde 2017 eine Eishockey-WM in Deutschland ausgetragen, dabei als Co-Gastgeber neben Frankreich (Paris). Spielort in Deutschland war damals die Lanxess Arena in Köln. 2010 fand das letzte Mal eine Eishockey-WM nur in Deutschland statt.

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