Eishockey-WM 2026: Finale gegen Finnland - Schweiz greift nach WM-Titel

ran Eishockey WM live Eishockey WM: Roger Federer überrascht Schweizer Team vor Viertelfinale Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Im Halbfinale der Eishockey-WM gibt sich Schweiz keine Blöße und landet einen Kantersieg gegen Norwegen. Im Endspiel treffen die Eidgenossen nun auf Finnland.

Ein Land steht kopf: Die wie entfesselt aufspielende Schweiz greift in der Heimat nach dem ersehnten ersten Titel bei einer Eishockey-WM. Der Gastgeber ließ dem Überraschungsteam aus Norwegen beim 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) im Halbfinale in Zürich keine Chance. Im Endspiel kommt es nun zum Duell mit dem Olympia-Dritten Finnland, der Rekordsieger Kanada um Superstar Sidney Crosby mit 4:2 (1:2, 3:0, 0:0) bezwang. Eishockey-WM 2026 live: Spielplan, Joyn-Stream, Liveticker und Modus Christoph Bertschy (18.), Denis Malgin (25.), Ken Jäger (33.), Damien Riat (37.), NHL-Stürmer Nico Hischier (45.) und Theo Rochette (58.) schossen die Schweizer zur dritten Finalteilnahme nacheinander.

Kanadier finden gegen Finnen keine Antwort Nach den Niederlagen gegen Tschechien 2024 und die USA im vergangenen Jahr soll es diesmal im eigenen Land mit der Goldmedaille klappen. Das zweite Duell mit den Finnen, gegen die die Eidgenossen in der Vorrunde mit 4:2 gewonnen hatten, steigt am Sonntagabend (ab 20.20 Uhr live auf ProSieben und im Joyn-Livestream) trik Puistola (4.) brachte Finnland früh in Führung, dann drehten die Kanadier die Partie: Robert Thomas (9.) und Dylan Holloway (15.) trafen. Im Mittelabschnitt spielten die Nordeuropäer furios auf. NHL-Star Aleksander Barkov (21.), Konsta Helenius (32.) und Aatu Räty (33.) stellten die Partie auf den Kopf. Die Ahornblätter, die zuletzt 2023 gegen Deutschland den Titel geholt hatten, fanden gegen defensivstarke Finnen keine Antwort mehr. Nach dem verlorenen Olympia-Finale gegen den Erzrivalen USA setzte es die nächste Enttäuschung für das Eishockey-Mutterland.

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Nach Sperre: Meier kehrt im Finale zurück ins Schweizer Team Die Euphorie in der Schweiz kennt keine Grenzen. Die Fans sehnen die Titelpremiere herbei, nachdem die Eidgenossen zuletzt zwei bittere Finalniederlagen nacheinander hinnehmen mussten. Im Endspiel stößt auch wieder NHL-Profi Timo Meier zum Team, der nach einem Kniecheck im Viertelfinale gegen die tapferen Norweger gesperrt aussetzen musste. Die Schweiz ließ gegen Norwegen nur wenige Zweifel aufkommen, die Skandinavier können ihr Märchen aber noch mit Platz drei vollenden. Das Spiel um Bronze findet vor dem Finale am Sonntag statt (ab 15:30 Uhr live auf ProSieben und im Joyn-Livestream). In der Gruppenphase hatte der Außenseiter Kanada beim 5:6 nach Verlängerung bereits am Rande der Niederlage. Anschließend zogen die Norweger erstmals ins Halbfinale ein, die beste Platzierung bei einer WM ist Rang vier aus dem Jahr 1951. Vor allem der DEL-Torhüter Henrik Haukeland zeigt bislang überragende Leistungen, die Niederlage gegen die Schweiz konnte aber auch der Straubinger nicht verhindern.

Schweiz ließ keine Zweifel aufkommen Christoph Bertschy (18.), Denis Malgin (25.), Ken Jäger (33.), Damien Riat (37.), NHL-Stürmer Nico Hischier (45.) und Theo Rochette (58.) trafen für die Schweizer, die ihren neunten Sieg feierten und es am Sonntag mit Rekordsieger Kanada oder dem Olympia-Dritten Finnland zu tun bekommen. Das Duell der Schwergewichte findet am Abend (20 Uhr) statt. Die Euphorie in der Schweiz kennt keine Grenzen. Die Fans sehnen die Titelpremiere herbei, nachdem die Eidgenossen zuletzt zwei bittere Finalniederlagen nacheinander hinnehmen mussten. Im Endspiel stößt auch wieder NHL-Profi Timo Meier zum Team, der nach einem Kniecheck im Viertelfinale gegen die tapferen Norweger gesperrt aussetzen musste. Die Schweiz ließ gegen Norwegen nur wenige Zweifel aufkommen, die Skandinavier können ihr Märchen aber noch mit Platz drei vollenden. Das Spiel um Bronze findet vor dem Finale am Sonntag statt (15.30 Uhr). Der Außenseiter war sensationell erstmals ins Halbfinale eingezogen, die beste Platzierung bei einer WM ist Rang vier aus dem Jahr 1951. Auch der bislang so überragende Straubinger DEL-Torhüter Henrik Haukeland konnte die Niederlage nicht verhindern. Auch interessant: Eishockey-WM 2026 nach deutschem Aus: Christian Künast vermeidet Bekenntnis zu Bundestrainer Harold Kreis

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