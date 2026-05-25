Eishockey-WM: USA schlagen Ungarn - Deutsche Viertelfinal-Chancen sinken weiter

Deutschland ist bei der Eishockey-WM weiter auf Schützenhilfe angewiesen. Der Sieg der USA gegen Ungarn spielte dem Team nicht in die Karten.

Die Chancen auf den Viertelfinal-Einzug bei der WM in der Schweiz sind für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft weiter gesunken. Olympiasieger und Titelverteidiger USA gewann sein vorletztes Vorrundenspiel mit 7:3 (2:0, 3:1, 2:2) gegen Ungarn.

Damit ist sicher, dass entweder die USA oder Österreich noch an Deutschland vorbeiziehen, weil diese noch direkt aufeinandertreffen.

Die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis muss nun erneut den Ungarn die Daumen drücken. Der Außenseiter trifft am finalen Spieltag der Gruppe A auf Lettland. Holen die Balten mindestens einen Punkt, liegen auch sie vor den Deutschen, die damit wie bereits im Vorjahr in Dänemark nach der Vorrunde ausgeschieden wären.

Das Kreis-Team spielt am Abend (20.20 Uhr/ProSieben und MagentaTV) gegen den bereits feststehenden Absteiger Großbritannien. Ein Sieg nach regulärer Spielzeit ist Pflicht, um die kleine Hoffnung am Leben zu halten.

Vor dem Duell ums Weiterkommen gegen die Österreicher trafen Kapitän Justin Faulk (10./28.), Matthew Tkachuk (19./57.), Ryan Leonard (23./39.) und Max Plante (60.) am Memorial Day in ihrer Heimat für die Amerikaner, die im Schlussdrittel etwas Tempo rausnahmen.