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Eishockey-WM 2026: So kommt Deutschland ins Viertelfinale - Wie stehen die Chancen vor dem letzten Gruppenspiel?
Aktualisiert:von ran.de
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Deutschland bangt bei der Eishockey-WM 2026 um den Einzug ins Viertelfinale. Welche Chancen hat das DEB-Team noch?
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist zwar endgültig in der WM angekommen und hat sich dank zweier 6:2-Erfolge über Ungarn und Österreich die Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale gewahrt. Doch in der eigenen Hand hat das Team von Bundestrainer Harold Kreis die Qualifikation für die K.o.-Phase nicht mehr.
Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Schlusslicht Großbritannien am Montag (ab 19:55 Uhr live auf ProSieben und im kostenlosen Livestream auf Joyn) hat Deutschland sieben Punkte auf dem Konto und belegt Rang fünf. Damit sind maximal zehn Zähler drin.
Denn Lettland zog durch das 6:0 über die Briten am Sonntagnachmittag vorbei. Während dieser Sieg der Balten zu erwarten war, kam deren Erfolg gegen Weltmeister USA am Samstag nicht nur überraschend, sondern war auch ein böser Rückschlag für das DEB-Team. Lettland hat damit drei seiner sechs Spiele gewonnen und trifft noch auf Außenseiter Ungarn. Zwölf Zähler sind damit realistisch.
Auch die auf Rang sechs lauernden USA bekommen es noch mit den Magyaren zu tun, zum Abschluss treffen sie dann auf Österreich. Der Titelverteidiger und Olympiasieger steht nach fünf Partien bei fünf Punkten, kann also noch auf elf aufstocken. Die USA sind in beiden Partien Favorit.
Klar ist: Die deutsche Mannschaft benötigt nach den bisherigen sieben Punkten noch einen Sieg nach regulärer Spielzeit gegen Großbritannien.
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Eishockey-WM: Wie wird der Punkt gegen die USA entscheidend?
Weiteres Problem: Die USA dürfen aber auch gegen Österreich nicht mehr als einen Punkt abgeben, sonst würde Deutschland zwar an den USA vorbeiziehen, Österreich würde sich mit aktuell neun Punkten aus fünf Spielen aber wieder vor der DEB-Auswahl einreihen.
Aktuelle Ausgangslage:
Schweiz - 6 Spiele - 18 Punkte
Finnland - 5 Spiele - 15 Punkte
Österreich - 5 Spiele - 9 Punkte
Lettland - 6 Spiele - 9 Punkte
Deutschland - 6 Spiele - 7 Punkte
USA - 5 Spiele - 5 Punkte
Ungarn - 5 Spiele - 3 Punkte
Großbritannien - 6 Spiele - 0 Punkte
Wie kommt Deutschland noch weiter?
Voraussetzung sind zehn Punkte, also muss die deutsche Auswahl das letzte Spiel gegen Großbritannien gewinnen.
Möglichkeiten:
Zweier-Vergleich mit Lettland - Letten verlieren gegen Ungarn
Zweier-Vergleich mit USA - Amerikaner holen maximal noch vier Punkte - verlieren gegen Ungarn und gewinnen gegen Österreich
Dreier-Vergleich mit Lettland und Österreich (alle zehn Punkte) - Letten holen noch einen Punkt gegen Ungarn und Österreich holt einen Punkt gegen Finnland oder die USA
Der Dreier-Vergleich würde dann aufgrund des besseren Torverhältnisses in den direkten Duellen mit Lettland und Österreich für Deutschland sprechen.
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Eishockey-WM: Was passiert bei Punktgleichheit von drei Teams?
Um festzustellen, wer am Ende auf Platz vier ins Viertelfinale einzieht, würde eine separate Tabelle erstellt werden. Diese beinhaltet nur die Spiele der punktgleichen Teams untereinander. Die Platzierung würde dann anhand der folgenden Kriterien bestimmt:
Die meisten in den direkten Duellen gesammelten Punkte - alle Teams stünden bei drei
Die beste Tordifferenz aus den Direktbegegnungen - Lettland 3:3, Österreich 5:7, Deutschland 6:4
Die meisten geschossenen Tore in diesen Spielen hätte demnach Deutschland
Eishockey-WM: Kommt Deutschland bei einem Vierervergleich weiter?
Es bestände auch noch die Möglichkeit, dass Deutschland, Österreich, die USA und Lettland allesamt auf zehn Punkte kämen. Dies wäre der Fall, wenn Lettland einen Punkt gegen Ungarn holt, die USA gegen Österreich nach Verlängerung oder Penaltyschießen gewinnen und Ungarn schlagen und Österreich gegen Finnland verliert.
Die meisten in den direkten Duellen gesammelten Punkte - Lettland stände bei sechs, alle anderen bei vier
Die beste Tordifferenz aus den Direktbegegnungen - Deutschland hätte die Nase vorn und würde neben Lettland ins Viertelfinale einziehen
Eishockey-WM: DEB-Team kann nicht absteigen
Übrigens: Absteigen kann Deutschland in diesem Jahr nicht. Selbst wenn das DEB-Team die Gruppenphase auf dem letzten Platz abschließen würde, wäre Deutschland bei der nächsten Weltmeisterschaft wieder mit von der Partie.
Warum? 2027 findet das Turnier in Düsseldorf und Mannheim statt. Als Austragungsland ist Deutschland deshalb automatisch qualifiziert und bleibt in der Top-Division.
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