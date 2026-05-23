Deutschland bangt bei der Eishockey-WM 2026 um den Einzug ins Viertelfinale. Welche Chancen hat das DEB-Team noch?

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist zwar endgültig in der WM angekommen und hat sich dank zweier 6:2-Erfolge über Ungarn und Österreich die Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale gewahrt. Doch in der eigenen Hand hat das Team von Bundestrainer Harold Kreis die Qualifikation für die K.o.-Phase nicht mehr.

Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Schlusslicht Großbritannien am Montag (ab 19:55 Uhr live auf ProSieben und im kostenlosen Livestream auf Joyn) hat Deutschland sieben Punkte auf dem Konto und belegt Rang fünf. Damit sind maximal zehn Zähler drin.

Denn Lettland zog durch das 6:0 über die Briten am Sonntagnachmittag vorbei. Während dieser Sieg der Balten zu erwarten war, kam deren Erfolg gegen Weltmeister USA am Samstag nicht nur überraschend, sondern war auch ein böser Rückschlag für das DEB-Team. Lettland hat damit drei seiner sechs Spiele gewonnen und trifft noch auf Außenseiter Ungarn. Zwölf Zähler sind damit realistisch.

Auch die auf Rang sechs lauernden USA bekommen es noch mit den Magyaren zu tun, zum Abschluss treffen sie dann auf Österreich. Der Titelverteidiger und Olympiasieger steht nach fünf Partien bei fünf Punkten, kann also noch auf elf aufstocken. Die USA sind in beiden Partien Favorit.

Klar ist: Die deutsche Mannschaft benötigt nach den bisherigen sieben Punkten noch einen Sieg nach regulärer Spielzeit gegen Großbritannien.