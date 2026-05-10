Eishockey-WM 2026: Diesen gewaltigen Vorteil hat Deutschland - DEB-Trainer Harold Kreis im Interview

ran Mehr Sport Eishockey-Highlights: Deutschland vs. Slowakei Videoclip • 03:35 Min Link kopieren Teilen

Am 15. Mai startet die Eishockey-WM in der Schweiz. Im exklusiven Gespräch mit ProSieben verrät Bundestrainer Harold Kreis, worin er einen großen Vorteil für das DEB-Team sieht.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet am 15. Mai gegen Finnland in die Weltmeisterschaft. Die letzten Eindrücke waren durchaus positiv. Zwei Siege gegen die Slowakei sowie zwei Siege gegen Österreich machen Deutschland Hoffnung. Zum Start in das Turnier gibt es direkt vier Kracher für die DEB-Auswahl: Finnland, Lettland, die Schweiz und die USA. Die Eishockey-WM 2026 - ab dem 15. Mai live auf ProSieben und Joyn Auch Bundestrainer Harold Kreis ist optimistisch, dass die WM in der Schweiz ein Erfolg werden kann. Im exklusiven ProSieben-Interview spricht der 67-Jährige über einen großen Vorteil, den das DEB-Team in der Vorbereitung hat. Zudem geht es um die Zielsetzung für das Turnier und die Bedeutung von starken Gegnern zu Beginn.

Harold Kreis: "Wir hatten den Vorteil ..." ProSieben: Herr Bundestrainer, wo steht die deutsche Mannschaft kurz vor der letzten Vorbereitungsphase, eine gute Woche vor dem Start der WM? Harold Kreis: Zur letzten Vorbereitungsphase gibt es ja immer nochmal einen größeren Wechsel im Team. Einige Spieler aus Mannheim und Berlin stoßen zur Mannschaft dazu. Wir hatten den Vorteil, dass sich die Mannschaft in den ersten Phasen der Vorbereitung nicht viel geändert hat und sich sehr gut zusammen einspielen konnte und das System verinnerlichen konnte. Alle sind bereit und heiß darauf zu spielen. ProSieben: Wird es Überraschungen im Kader geben? Harold Kreis: Ich kann keine Zahl nennen, aber ein paar werden ihre Chance bekommen. ProSieben: Auf welche Stärken will die deutsche Mannschaft bei der WM bauen? Harold Kreis: Die Eisfläche ist größer als in Mailand, das verändert die Aufteilung. Wir wollen in der Defensivzone und in Unterzahl etwas aggressiver spielen. Aber es bleibt dabei: Kontrolliertes Forechecking, aber nicht um jeden Preis, Unterstützung an der Scheibe, geschlossen als Mannschaft auftreten – das ist unser Spiel.

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Test gegen die USA hat "fast den Charakter eines WM-Spiels" ProSieben: Auf welche Spieler wird es besonders ankommen? Harold Kreis: Mit Philipp Grubauer haben wir einen starken Goalie. Moritz Seider ist möglicher Kandidat für die Norris Trophy, den besten Verteidiger in der NHL. Aber natürlich haben wir weniger Spieler aus Nordamerika dabei. Die Aufgaben werden sich auf alle Schultern und alle Teambereiche verteilen. Jeder muss seinen Beitrag leisten. Die Mannschaft wird gut aufgestellt sein. ProSieben Am Sonntag steht das letzte Vorbereitungsspiel gegen die USA an. Welchen Stellenwert hat das? Harold Kreis: Die USA reisen erst kurz vorher an, haben nur wenig Zeit und vielleicht zweimal trainiert. Die ziehen sich das gleiche Trikot über und spielen einfach Eishockey. Für uns ist das ein echter Härtetest auf hohem Niveau, gegen einen sehr starken Gegner. Das hat fast den Charakter eines WM-Spiels. Für uns bietet das die Chance unter turnierähnlichen Bedingungen richtig gefordert zu werden, um dann perfekt vorbereitet ins Turnier zu gehen. ProSieben: Was erwarten Sie zum Auftakt gegen Finnland? Harold Kreis: Die Finnen spielen sehr diszipliniert. Die Frage ist, wer bei ihnen aus der NHL dazukommt. Dass direkt zu Beginn der WM die sehr starken Gegner auf uns warten, hatten wir uns ein wenig gewünscht. Ich erwarte spielerisch einen guten Start in das Turnier. Wir wollen vorne mitrennen und you can‘t fall behind. Jedes Spiel ist wichtig. In jedes Spiel gehen wir mit der Einstellung rein: Playing the winning game. Daran werden wir alles setzen. Mal sehen, wie die Karten fallen. Aber wir unterschätzen kein Spiel und keinen Gegner. ProSieben: Warum hatten Sie sich sehr starke Gegner zum Start gewünscht? Harold Kreis: Du musst von Anfang an hellwach dabei sein. Das ist direkt die Standortbestimmung. Wenn wir gegen Finnland, Lettland und die Schweiz gespielt haben, wissen wir sofort, woran wir sind. Wir wissen auch sofort, wo es vielleicht noch Aspekte des Spiels gibt, auf die man wirklich achten muss. Und das sehen wir als Vorteil. Dass du von vornherein wirklich 100-prozentig da sein musst und 100-prozentig dann auch in der Lage sein musst, Anpassungen zu machen für den nächsten, sehr starken Gegner. ProSieben: Was ist das Ziel des Bundestrainers für die Weltmeisterschaft? Harold Kreis: Dass wir das Viertelfinale erreichen. Es ist jetzt auch keine einfache Vorrundengruppe, aber die ist nie einfach. Das Ziel ist, die Endrunde zu erreichen.

Heim-WM 2027 "noch gar nicht in meinen Gedanken" ProSieben: Nächstes Jahr steht die Heim-WM in Deutschland an. Welchen Schwung kann das Abschneiden bei dieser WM für 2027 bedeuten? Harold Kreis: Für den Verband spielt das eine Rolle, für unsere tägliche Arbeit in Zürich nicht. Das ist noch gar nicht in meinen Gedanken. In anderen Bereichen des DEB wird das natürlich schon akribisch vorbereitet. Aber für mich und die Mannschaft zählt nur diese WM. ProSieben: Seit 2024 überträgt ProSieben alle WM-Spiele der Nationalmannschaft, mit wachsenden Reichweiten. Inwieweit bemerken Sie eine breitere Wahrnehmung für den Eishockeysport? Harold Kreis: Wir haben als Mannschaft schon das Gefühl, dass die Wahrnehmung viel stärker geworden ist, und auch das echte Interesse. Nicht nur bei der WM, sondern auch im Vorfeld interessieren sich mehr Leute für die deutsche Nationalmannschaft, im positiven Sinne. Leute, die mitfiebern und das verfolgen. Ich finde, dazu hat auch die verstärkte Sichtbarkeit im TV beigetragen.

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