NHL Playoffs: Carolina Hurricanes kurz vor Halbfinal-Einzug

Die Carolina Hurricanes stehen in den Playoffs der Eishockey-Profiliga NHL dicht vor dem Einzug ins Halbfinale. Das Team aus Raleigh gewann das dritte Viertelfinale gegen die Philadelphia Flyers souverän mit 4:1 und stellte in der Serie auf 3:0.

Vier Siege sind zum Weiterkommen nötig, bereits am Samstag gibt es für die Mannschaft von Headcoach Rod Brind'Amour in Philadelphia den ersten Matchball.

Die Hurricanes hatten in der ersten Runde Tim Stützles Ottawa Senators ausgeschaltet, Philadelphia setzte sich gegen die Pittsburgh Penguins mit Superstar Sidney Crosby durch. Die Führung durch Jordan Staal (18.) konnte Trevor Zegras (23.) für die Flyers noch egalisieren, ehe die Partie nur noch in eine Richtung lief. Jalen Chatfield (36.), Andrej Swetschnikow (44.) und Nikolaj Ehlers (48.) sorgten für klare Verhältnisse.