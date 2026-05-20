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Eishockey-WM live auf ProSieben und Jyon

Eishockey-WM 2026 heute live: So erreicht Deutschland noch das Viertelfinale - dank Österreich noch einfacher

Aktualisiert:

von ran.de

ran Eishockey WM live

Eishockey-WM: "Faden komplett verloren" - Frederik Tiffels erklärt DEB-Klatsche

Videoclip • 02:45 Min

Deutschland bangt bei der Eishockey-WM 2026 um den Einzug ins Viertelfinale. Welche Chancen hat das DEB-Team noch?

Die Eishockey-WM 2026 droht für die deutsche Nationalmannschaft zum Debakel zu werden. Nach drei Niederlagen zum Auftakt schien der Einzug ins Viertelfinale in weite Ferne gerückt - doch nun erscheint der Weg etwas einfacher.

Selbst bei einer Niederlage gegen die USA (am 20. Mai ab 19:55 LIVE im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf Joyn) ist noch alles drin - Voraussetzung: Ein klarer Sieg gegen Österreich mit drei Toren Unterschied oder mehr.

Klar ist: die weiteren Partien gegen die vermeintlichen Underdogs Ungarn (22. Mai) und Großbritannien (25. Mai) müssen gewonnen werden. Das Duell mit Österreich (23. Mai) verkommt damit zum allesentscheidenden Wegweiser.

Dafür bedarf es allerdings bestimmter Voraussetzungen - nämlich dass Deutschland, Österreich und Lettland die Gruppe punktgleich abschließen.

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Eishockey-WM: Könnten auch drei DEB-Siege reichen?

Deutschland, Österreich und Lettland holen neun Punkte (drei Siege) in folgendem Szenario:

  • Österreich verliert nach dem Sieg gegen Lettland alle weiteren Spiele in regulärer Spielzeit

  • Deutschland verliert gegen die USA in regulärer Spielzeit, gewinnt aber die letzten drei Spiele - gegen Österreich mit drei oder mehr Toren Unterschied

  • Lettland gewinnt nach der Niederlage gegen Österreich seine Spiele gegen Ungarn und Großbritannien nach regulärer Spielzeit, verliert gegen Finnland und USA nach regulärer Spielzeit

Um festzustellen, wer am Ende auf Platz vier ins Viertelfinale einzieht, würde eine separate Tabelle erstellt werden. Diese beinhaltet nur die Spiele der punktgleichen Teams untereinander. Die Platzierung würde dann anhand der folgenden Kriterien bestimmt:

  • Die meisten in den direkten Duellen gesammelten Punkte - alle Teams stehen bei drei

  • Die beste Tordifferenz aus den Direktbegegnungen - Lettland aktuell 3:3, Österreich 3:1, Deutschland 0:2 - mit dem noch ausstehenden Duell Deutschland-Österreich

  • Die meisten geschossenen Tore in diesen Spielen

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Eishockey-WM: Direkter Vergleich bei Zweier-Vergleich

Oben genanntes Szenario gilt auch, sollten alle drei Teams auf zehn Punkte kommen.

Kommen nur Österreich und Deutschland am Ende auf zehn Punkte, entscheidet der direkte Vergleich aus dem Duell - dann würde Deutschland ein "normaler" Sieg reichen - Voraussetzung wäre aber auch ein Punkt gegen Weltmeister USA.

Kommt es zum nur Zweier-Vergleich mit Lettland, besteht für das deutsche Team keine Chance mehr durch die bereits kassierte Niederlage.

Vier punktgleiche Teams oder sogar fünf wären theoretisch auch noch möglich, hier würden dann auch jeweils die oben genannten Tabellen zum Tragen kommen.

Eishockey-WM: DEB-Team kann nicht absteigen

Übrigens: Absteigen kann Deutschland in diesem Jahr nicht. Selbst wenn das DEB-Team die Gruppenphase auf dem letzten Platz abschließen würde, wäre Deutschland bei der nächsten Weltmeisterschaft wieder mit von der Partie.

Warum? 2027 findet das Turnier in Düsseldorf und Mannheim statt. Als Austragungsland ist Deutschland deshalb automatisch qualifiziert und bleibt in der Top-Division.

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