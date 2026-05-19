Eishockey-WM: Österreich gewinnt auch drittes Spiel

Österreich hat auch sein drittes Spiel bei der Eishockey-WM gewonnen. Das Team von Headcoach Roger Bader schlug Lettland in Zürich 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

Durch den nächsten Erfolg in 60 Minuten steht in der Gruppe A die Optimalausbeute von neun Punkten zu Buche. Zuvor hatten die Österreicher Aufsteiger Großbritannien (5:2) und Ungarn (4:2) geschlagen.

Die Auswahl aus der Alpenrepublik zog mit Finnland und Gastgeber Schweiz gleich, Lettland (3 Punkte) ist weiter Vierter. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) wartet nach drei Spielen noch auf einen Punktgewinn und muss stark um den Sprung ins Viertelfinale bangen.

Im Rennen um Platz vier warten noch Duelle mit Titelverteidiger USA (Mittwoch ab 19:55 Uhr live auf ProSieben und im Livestream auf Joyn), Ungarn (Freitag), Österreich (Samstag) und Großbritannien (Sonntag).

Tim Harnisch brachte die Österreicher in Führung (28.), Kapitän Rudolfs Balcers glich mit seinem vierten Turniertor aus (41.). Kurz darauf schlug Benjamin Nissner (45.) im Powerplay zu, Vinzenz Rohrer traf ins leere Tor (60.).