Eishockey
Eishockey-WM: Österreich gewinnt auch drittes Spiel
Veröffentlicht:von SID
ran Eishockey WM live
Eishockey-WM-Highlights: Tschechien bügelt Slowenien-Pleite gegen Schweden aus
Videoclip • 03:40 Min
Österreich hat auch sein drittes Spiel bei der Eishockey-WM gewonnen. Das Team von Headcoach Roger Bader schlug Lettland in Zürich 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).
Durch den nächsten Erfolg in 60 Minuten steht in der Gruppe A die Optimalausbeute von neun Punkten zu Buche. Zuvor hatten die Österreicher Aufsteiger Großbritannien (5:2) und Ungarn (4:2) geschlagen.
Die Auswahl aus der Alpenrepublik zog mit Finnland und Gastgeber Schweiz gleich, Lettland (3 Punkte) ist weiter Vierter. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) wartet nach drei Spielen noch auf einen Punktgewinn und muss stark um den Sprung ins Viertelfinale bangen.
Im Rennen um Platz vier warten noch Duelle mit Titelverteidiger USA (Mittwoch ab 19:55 Uhr live auf ProSieben und im Livestream auf Joyn), Ungarn (Freitag), Österreich (Samstag) und Großbritannien (Sonntag).
Tim Harnisch brachte die Österreicher in Führung (28.), Kapitän Rudolfs Balcers glich mit seinem vierten Turniertor aus (41.). Kurz darauf schlug Benjamin Nissner (45.) im Powerplay zu, Vinzenz Rohrer traf ins leere Tor (60.).
Mehr News
WM
Eishockey-WM: So erreicht Deutschland noch das Viertelfinale
WM
Eishockey-WM 2026: USA vs. Deutschland live im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream
WM
Alarm nach Schweiz-Debakel! Was sich jetzt ändern muss
WM
Deutschland schiebt Frust nach WM-Fehlstart
WM
Klatsche gegen die Schweiz: DEB-Team droht Aus bei der WM
WM
Eishockey-WM 2026 jetzt live: Free-TV-Übertragung, Joyn-Stream, Modus und Spielplan - alle Infos