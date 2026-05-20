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Eishockey-WM 2026: Schweiz zerlegt Österreich - Italien verpasst Sensation
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:45 Min
Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft präsentiert sich bei ihrer Heim-WM weiter titelreif. Nach dem 6:1-Kantersieg über die deutsche Auswahl fertigte der Gastgeber den nächsten Nachbarn ab.
Gegen den bisher überraschenden Außenseiter Österreich siegte der nicht zu bändigende Vize-Weltmeister mit 9:0 (4:0, 3:0, 2:0).
Mit dem vierten Erfolg im vierten Spiel übernahmen die Eidgenossen die Tabellenführung in der Gruppe A, das Viertelfinale ist der Mannschaft von Trainer Jan Cadieux praktisch schon sicher.
Théo Rochette (6./33.), die NHL-Stars Timo Meier (10.) und Nico Hischier (12./30.), Damien Riat (14./51.), Calvin Thürkauf (31.) sowie Christoph Bertschy (57.) schossen den höchsten Schweizer Sieg über die Österreicher seit 1949 heraus.
Österreich musste damit die erste Niederlage hinnehmen. Mit neun Punkten aber schnuppert der Underdog am Viertelfinale.
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Italien verpasst Sensation gegen Tschechien
Als nächstes steht für die Auswahl von Headcoach Roger Bader am Samstag (am 23. Mai ab 19:55 LIVE im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf Joyn) das Duell mit Deutschland an.
Italien verpasste eine Sensation. Der Aufsteiger ging gegen Tschechien mit einer Führung ins Schlussdrittel, verlor aber noch mit 1:3 (0:0, 1:0, 0:3) und muss weiter auf den ersten Sieg bei einer A-WM seit 2019 warten.
Die Tschechen, die nach der Niederlage nach Verlängerung gegen Slowenien erneut mit einem Außenseiter ihre Probleme hatten, sprangen in der Gruppe B auf Rang eins.
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