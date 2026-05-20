ran Eishockey WM live Eishockey-Highlights: DEB-Krimi gegen USA im Shootout entschieden Videoclip • 03:54 Min Link kopieren Teilen

Deutschland bangt bei der Eishockey-WM 2026 um den Einzug ins Viertelfinale. Welche Chancen hat das DEB-Team noch?

Die Eishockey-WM 2026 droht für die deutsche Nationalmannschaft zum Debakel zu werden. Nach drei Niederlagen zum Auftakt schien der Einzug ins Viertelfinale in weite Ferne gerückt. Doch ein Punkt gegen die USA könnte für das DEB-Team zum Türöffner werden - wenn die Konkurrenz mitspielt. Klar ist: die weiteren Partien gegen die vermeintlichen Underdogs Ungarn (22. Mai) und Großbritannien (25. Mai) müssen gewonnen werden. Das Duell mit Österreich (23. Mai) verkommt damit zum allesentscheidenden Wegweiser.

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Eishockey-WM: Wie wird der Punkt gegen die USA entscheidend? Der Punkt aus der Penalty-Niederlage gegen die USA könnte Deutschland ins Viertelfinale bringen, wenn Österreich und Lettland am Ende nur auf neun Punkte (drei Siege) kommen und Deutschland einen Punkt besser dasteht: Voraussetzung für zehn Punkte für Deutschland: Das DEB-Team gewinnt die letzten drei Spiele in der regulären Spielzeit

Österreich verliert nach der 0:9-Pleite gegen die Schweiz auch die weiteren Spiele gegen Deutschland, Finnland und die USA in regulärer Spielzeit

Lettland gewinnt nach der Niederlage gegen Österreich seine Spiele gegen Ungarn und Großbritannien nach regulärer Spielzeit, verliert gegen Finnland und USA nach regulärer Spielzeit

Eishockey-WM: Was passiert bei Punktgleichheit von drei Teams? Möglich ist es auch, dass Deutschland, Österreich und Lettland am Ende punktgleich sind. Um festzustellen, wer am Ende auf Platz vier ins Viertelfinale einzieht, würde eine separate Tabelle erstellt werden. Diese beinhaltet nur die Spiele der punktgleichen Teams untereinander. Die Platzierung würde dann anhand der folgenden Kriterien bestimmt: Die meisten in den direkten Duellen gesammelten Punkte - alle Teams stehen bei drei

Die beste Tordifferenz aus den Direktbegegnungen - Lettland aktuell 3:3, Österreich 3:1, Deutschland 0:2 - mit dem noch ausstehenden Duell Deutschland-Österreich

Die meisten geschossenen Tore in diesen Spielen

Eishockey-WM: Direkter Vergleich bei Zweier-Vergleich Oben genanntes Szenario gilt auch, sollten alle drei Teams auf zehn Punkte kommen. Kommen nur Österreich und Deutschland am Ende auf zehn Punkte, entscheidet der direkte Vergleich aus dem Duell - dann würde Deutschland ein "normaler" Sieg reichen. Kommt es zum nur Zweier-Vergleich mit Lettland, besteht für das deutsche Team keine Chance mehr durch die bereits kassierte Niederlage. Vier punktgleiche Teams oder sogar fünf wären theoretisch auch noch möglich, hier würden dann auch jeweils die oben genannten Tabellen zum Tragen kommen.

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