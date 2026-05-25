Deutschland bangt bei der Eishockey-WM 2026 um den Einzug ins Viertelfinale. Welche Chancen hat das DEB-Team noch?

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat ihre Hausaufgaben gemacht und nach den 6:2-Siegen über Ungarn und Österreich ein 6:3 gegen Großbritannien folgen lassen. Doch in der eigenen Hand hat das Team von Bundestrainer Harold Kreis die Qualifikation für die K.o.-Phase nicht mehr. Ob die zehn Punkte reichen, hängt von den Ergebnissen am Dienstag ab.

Lettland zog durch das 6:0 über die Briten bereits am Sonntagnachmittag vorübergehend vorbei. Während dieser Sieg der Balten zu erwarten war, kam deren Erfolg gegen Weltmeister USA am Samstag nicht nur überraschend, sondern war auch ein böser Rückschlag für das DEB-Team. Lettland hat damit drei seiner sechs Spiele gewonnen und trifft noch auf Außenseiter Ungarn. Zwölf Zähler sind damit realistisch.

Die USA bekommen es noch mit Österreich zu tun und sind Favorit. Der Titelverteidiger und Olympiasieger steht dank des 7:3 über Ungarn nach sechs Partien bei acht Punkten, kann also noch auf elf aufstocken.

Die Alpenrepublik kassierte beim 2:5 gegen Finnland die dritte Niederlage nacheinander, braucht nun noch Zählbares gegen die USA und hat ähnlich schlechte Chancen wie Deutschland.