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Eishockey-WM 2026: So kommt Deutschland ins Viertelfinale - Wie stehen die Chancen nach dem letzten Gruppenspiel?
Aktualisiert:von ran.de
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Eishockey-WM-Highlights: Reichel-Gala! DEB-Team bezwingt Österreich
Videoclip • 03:38 Min
Deutschland bangt bei der Eishockey-WM 2026 um den Einzug ins Viertelfinale. Welche Chancen hat das DEB-Team noch?
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat ihre Hausaufgaben gemacht und nach den 6:2-Siegen über Ungarn und Österreich ein 6:3 gegen Großbritannien folgen lassen. Doch in der eigenen Hand hat das Team von Bundestrainer Harold Kreis die Qualifikation für die K.o.-Phase nicht mehr. Ob die zehn Punkte reichen, hängt von den Ergebnissen am Dienstag ab.
Lettland zog durch das 6:0 über die Briten bereits am Sonntagnachmittag vorübergehend vorbei. Während dieser Sieg der Balten zu erwarten war, kam deren Erfolg gegen Weltmeister USA am Samstag nicht nur überraschend, sondern war auch ein böser Rückschlag für das DEB-Team. Lettland hat damit drei seiner sechs Spiele gewonnen und trifft noch auf Außenseiter Ungarn. Zwölf Zähler sind damit realistisch.
Die USA bekommen es noch mit Österreich zu tun und sind Favorit. Der Titelverteidiger und Olympiasieger steht dank des 7:3 über Ungarn nach sechs Partien bei acht Punkten, kann also noch auf elf aufstocken.
Die Alpenrepublik kassierte beim 2:5 gegen Finnland die dritte Niederlage nacheinander, braucht nun noch Zählbares gegen die USA und hat ähnlich schlechte Chancen wie Deutschland.
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Eishockey-WM: Wie kann Deutschland ins Viertelfinale kommen?
Ein großes Problem: Die USA dürfen aber auch gegen Österreich nicht mehr als einen Punkt abgeben, sonst würde Deutschland zwar an den USA vorbeiziehen, Österreich würde sich mit aktuell neun Punkten aus sechs Spielen aber wieder vor der DEB-Auswahl einreihen.
Aktuelle Ausgangslage:
Schweiz - 6 Spiele - 18 Punkte
Finnland - 6 Spiele - 18 Punkte
Deutschland - 7 Spiele - 10 Punkte
Österreich - 6 Spiele - 9 Punkte
Lettland - 6 Spiele - 9 Punkte
USA - 6 Spiele - 8 Punkte
Ungarn - 6 Spiele - 3 Punkte
Großbritannien - 7 Spiele - 0 Punkte
Wie kommt Deutschland noch weiter?
Lettland verliert gegen Ungarn in der regulären Spielzeit
Lettland hätte nur neun Punkte und würde hinter Deutschland bleiben. Die USA und Österreich können nicht beide an Deutschland vorbeiziehen.
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Eishockey-WM: Was passiert bei Punktgleichheit von drei Teams?
Um festzustellen, wer am Ende auf Platz vier ins Viertelfinale einzieht, würde eine separate Tabelle erstellt werden. Diese beinhaltet nur die Spiele der punktgleichen Teams untereinander.
Der einzige mögliche Dreiervergleich wäre: Deutschland, USA und Österreich
Deutschland und die USA hätten vier Punkte, Österreich nur einen
Die USA würde den Vergleich gewinnen, weil sie Deutschland besiegt haben
Eishockey-WM: DEB-Team kann nicht absteigen
Übrigens: Absteigen kann Deutschland in diesem Jahr nicht. Selbst wenn das DEB-Team die Gruppenphase auf dem letzten Platz abgeschlossen hätte, wäre Deutschland bei der nächsten Weltmeisterschaft wieder mit von der Partie.
Warum? 2027 findet das Turnier in Düsseldorf und Mannheim statt. Als Austragungsland ist Deutschland deshalb automatisch qualifiziert und bleibt in der Top-Division.
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