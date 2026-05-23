Deutschland steht bei der Eishockey-WM in der Schweiz kurz vor dem Aus. Nachdem sich Lettland gegen die USA durchsetzen konnte, hat sich die Lage in Gruppe A verändert.

Die Chancen der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft auf das Viertelfinale bei der WM in der Schweiz sind schon vor dem vermeintlichen "Endspiel" gegen Österreich drastisch gesunken.

Lettland besiegte am Samstagmittag die USA mit 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) und verschaffte sich damit wieder eine hervorragende Ausgangssituation in der Gruppe A.

Denn sollten die Balten ihre letzten Vorrundenspiele gegen die Außenseiter Großbritannien und Ungarn gewinnen, könnten sie vom deutschen Team nicht mehr eingeholt werden - auch wenn die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in der regulären Spielzeit am Abend (ab 20.20 Uhr live auf Joyn) gegen Österreich und am Montag gegen Großbritannien siegen sollte.