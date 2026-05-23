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Eishockey-WM 2026: Lettland-Sieg gegen die USA könnte deutsches Aus bedeuten
Veröffentlicht:von SID
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Eishockey-WM-Highlights: DEB-Team lässt Frust an Ungarn aus
Videoclip • 01:53 Min
Deutschland steht bei der Eishockey-WM in der Schweiz kurz vor dem Aus. Nachdem sich Lettland gegen die USA durchsetzen konnte, hat sich die Lage in Gruppe A verändert.
Die Chancen der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft auf das Viertelfinale bei der WM in der Schweiz sind schon vor dem vermeintlichen "Endspiel" gegen Österreich drastisch gesunken.
Lettland besiegte am Samstagmittag die USA mit 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) und verschaffte sich damit wieder eine hervorragende Ausgangssituation in der Gruppe A.
Denn sollten die Balten ihre letzten Vorrundenspiele gegen die Außenseiter Großbritannien und Ungarn gewinnen, könnten sie vom deutschen Team nicht mehr eingeholt werden - auch wenn die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in der regulären Spielzeit am Abend (ab 20.20 Uhr live auf Joyn) gegen Österreich und am Montag gegen Großbritannien siegen sollte.
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Österreich und USA treffen noch im direkten Duell aufeinander
Auch die Wahrscheinlichkeit, dass die USA und Österreich, die noch gegeneinander spielen, hinter Deutschland bleiben könnten, ist gering. Die Schweiz und Finnland sind in der Gruppe A bereits für die K.o.-Runde qualifiziert.
Deniss Smirnovs (47.) und Sandis Vilmanis (59./60.) sorgten im Schlussdrittel für den Sieg der Letten, die am vergangenen Sonntag 2:0 gegen die deutsche Mannschaft gewonnen hatten.
Der Bremerhavener DEL-Torhüter Kristers Gudlevskis wehrte 45 Schüsse ab.
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