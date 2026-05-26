ran Eishockey WM live Eishockey-WM-Highlights: DEB-Team feiert Tor-Party gegen Großbritannien Videoclip • 03:34 Min Link kopieren Teilen

Deutschland bangt bei der Eishockey-WM 2026 um den Einzug ins Viertelfinale. Welche Chancen hat das DEB-Team noch?

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat ihre Hausaufgaben gemacht und nach den 6:2-Siegen über Ungarn und Österreich ein 6:3 gegen Großbritannien folgen lassen. Doch in der eigenen Hand hat das Team von Bundestrainer Harold Kreis die Qualifikation für die K.o.-Phase nicht mehr. Ob die zehn Punkte reichen, hängt von den Ergebnissen am Dienstag ab. Die Konstellation ist klar: Lettland darf nicht gewinnen und wenn die Balten einen Punkt holen, bringt nur ein Ausgang Deutschland noch ins Viertelfinale. Denn dann kommt es auf den Ausgang zwischen den USA und Österreich an.

Eishockey-WM: Wie kann Deutschland ins Viertelfinale kommen? Die Ausgangslage Schweiz - 6 Spiele - 18 Punkte Finnland - 6 Spiele - 18 Punkte Deutschland - 7 Spiele - 10 Punkte Österreich - 6 Spiele - 9 Punkte Lettland - 6 Spiele - 9 Punkte USA - 6 Spiele - 8 Punkte Ungarn - 6 Spiele - 3 Punkte Großbritannien - 7 Spiele - 0 Punkte Wie kommt Deutschland noch weiter? Lettland verliert gegen Ungarn nach regulärer Spielzeit - unabhängig wie die Partie USA gegen Österreich endet Lettland verliert nach Verlängerung oder Penaltyschießen, holt nur einen Punkt.

Dann wären Lettland und Deutschland punktgleich, beide kämen auf 10 Punkte. Damit Deutschland dann als Gruppenvierter ins Viertelfinale einzieht, bedarf es eines Vierervergleichs - neben Lettland noch mit den USA und Österreich. Dies käme zustande, sollte die USA nach Verlängerung oder Penaltyschießen gegen Österreich gewinnen, alle Teams hätten dann 10 Punkte.

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Vierervergleich rettet deutsche Mannschaft In dieser Konstellation würde eine extra Tabelle generiert werden, hierbei würden nur die Ergebnisse untereinander gewertet werden. Lettland - 6 Punkte - 7:5 Tore / Tordifferenz +2 Deutschland - 4 Punkte - 9:8 / + 1 USA - 4 Punkte - 6:7 Tore aktuell (durch Sieg nach OT oder SO immer +1) / 0 Österreich - 4 Punkte - 5:7 Tore aktuell (durch Niederlage nach OT oder SO immer -1) / -3 Die IIHF Regeln besagen bei punktgleichen Teams folgendes: Die Punkte in den direkten Duellen Bleibt es nach Punkt 1 bei drei oder mehr punktgleichen Teams, zählen dann in der Reihenfolge das Torverhältnis und die erzielten Tore. Dies würde für die deutsche Mannschaft den entscheidenden Punkt bringen, die 9:8 Tore (also +1) in den direkten Duellen verhelfen zum Erfolg über die USA; die nur bei einem Tordifferenz von 0 stünden. Also: Eine Niederlage Lettlands nach 60 Minuten oder eine Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen bei einem Sieg der USA nach Verlängerung oder Penaltyschießen bringen Deutschland noch in die Runde der letzten Acht.

Eishockey-WM: Was passiert bei Punktgleichheit von drei Teams? Um festzustellen, wer am Ende auf Platz vier ins Viertelfinale einzieht, würde eine separate Tabelle erstellt werden. Diese beinhaltet nur die Spiele der punktgleichen Teams untereinander.



Der einzige mögliche Dreiervergleich wäre: Deutschland, USA und Österreich Deutschland und die USA hätten vier Punkte, Österreich nur einen

Die USA würde den Vergleich gewinnen, weil sie Deutschland besiegt haben

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