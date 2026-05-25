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Eishockey-WM 2026: DEB-Sportvorstand lässt Zukunft von Harold Kreis offen
Veröffentlicht:von SID
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Eishockey-WM-Highlights: DEB-Team feiert Tor-Party gegen Großbritannien
Videoclip • 03:34 Min
Eishockey-Deutschland blickt nach dem abschließenden Gruppenspiel auf eine ungewisse Zukunft. Auch der Trainerjob von Harold Kreis wackelt.
Christian Künast hat die Zukunft von Harold Kreis als Eishockey-Bundestrainer offengelassen. "Darüber brauchen wir noch nicht zu sprechen. Lasst uns erstmal die Analyse machen. Das Turnier ist ja noch nicht mal zu Ende", sagte der Sportvorstand des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) nach dem 6:3-Erfolg im letzten Vorrundenspiel der WM gegen Großbritannien.
Die deutsche Mannschaft wird wie schon im vergangenen Jahr das Viertelfinale aller Voraussicht nach beim Turnier in der Schweiz verpassen. Nur wenn Außenseiter Ungarn am Dienstag (12.20 Uhr) Lettland nach regulärer Spielzeit bezwingt, wäre Deutschland doch noch in der K.o.-Runde.
"Warum soll ich jetzt was dazu sagen", sagte Künast: "Das hab ich noch nie gemacht und mach es auch jetzt nicht."
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Bereits vor der Partie gegen Absteiger Großbritannien hatten die deutschen Fans ein Zeichen gesetzt. Bei der Vorstellung der Mannschaft begleiteten Buhrufe den Namen des 67-jährigen Kreis.
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