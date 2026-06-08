ran Eishockey WM live Eishockey-WM-Highlights: Schweiz-Drama im Finale! Golden Goal für Finnland Videoclip • 05:35 Min Link kopieren Teilen

Die Vorrundengruppen für die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland stehen vorläufig fest. Gastgeber Deutschland spielt in Mannheim. Und bekommt es dort unter anderem mit Finnland, der Schweiz und Schweden zu tun.

Die Heim-WM 2027 (live auf Joyn, ProSieben und ProSieben MAXX) nimmt Formen an. Die Vorrundengruppen für das Turnier vom 14. bis 30. Mai 2027 in Düsseldorf und Mannheim sind vorläufig bestätigt. Insgesamt kämpfen 16 Nationen um den Weltmeistertitel. Deutschland wird seine Vorrunde in Mannheim austragen. In Gruppe A trifft das DEB-Team auf die Schweiz, Finnland, Schweden, Lettland, Österreich, Slowenien und die Ukraine. Damit wartet auf den Gastgeber schon in der Vorrunde ein anspruchsvolles Programm.

Deutsche Gruppe verspricht "hochklassiges Eishockey" Besonders reizvoll sind die Duelle mit den europäischen Top-Nationen Finnland, Schweiz und Schweden. Dazu kommen Österreich und Lettland, deren Fans traditionell für Stimmung sorgen dürften. Auch die Ukraine und Slowenien bringen zusätzliche Geschichten mit: Die Ukraine reist als Aufsteiger an, Slowenien hat auf großer Bühne immer wieder für Überraschungen gesorgt. Daniel Hopp, Geschäftsführer der SAP Arena Mannheim, sprach von einer "hochattraktiven Gruppe". Mit Deutschland, Finnland, der Schweiz und Schweden würden einige der stärksten Eishockey-Nationen der Welt in Mannheim erwartet. Die Mischung verspreche "hochklassiges Eishockey, volle Ränge und eine großartige Atmosphäre".

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