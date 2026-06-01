ran Eishockey WM live DEB - Moritz Seider trotz Sieg bedient: "Frustration überwiegt" Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Nach der Eishockey-WM in der Schweiz ist vor der WM im eigenen Land. Das enttäuschende Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft mag ein Dämpfer sein. Doch wenn die richtigen Konsequenzen gezogen werden, steht einer tollen Heim-WM nichts im Wege. Ein Kommentar.

WM 2026 als Vorbild? DEL hat mehr Zuschauer als Schweizer Pendant Das Interesse am Eishockey ist in Deutschland ohnehin groß. Von den Mannschaftssportarten ist Eishockey nach Fußball die Nummer 2. Im Schnitt wurden die Spiele in der DEL von 7902 Zuschauern besucht, in den Playoffs waren es sogar 10.841 Zuschauer. Damit liegt Deutschland sogar vor der Schweizer National League (7438 Zuschauer). Kurzum: Es gibt keinen Grund, warum die WM 2027 in Deutschland nicht genauso ein Spektakel werden sollte wie die WM in der Schweiz. Aber: Dafür braucht es die Unterstützung aller Beteiligten.

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DEB-Team braucht alle NHL-Stars Die NHL-Stars: Sechs NHL-Spieler standen im Kader der Schweiz, darunter auch die absoluten Ausnahmespieler wie Roman Josi oder Nico Hischier. Nur Kevin Fiala fehlte verletzungsbedingt. Im deutschen Aufgebot standen mit Philipp Grubauer, Moritz Seider, Lukas Reichel und Josh Samanski nur vier NHL-Profis. Leon Draisaitl, Tim Stützle und John-Jason Peterka sagten ab. Dabei sind das die drei Akteure, die in der Offensive den Unterschied ausmachen könnten. Natürlich ist es nicht einfach, nach einer kräftezehrenden Saison in der NHL mit Blessuren auch noch eine WM zu spielen. Doch bei einer Heim-WM sind alle Spieler, die nicht mehr an den Playoffs der NHL teilnehmen, gefordert. Es ist an der Zeit, etwas an das deutsche Eishockey zurückzugeben.

Das deutsche Eishockey braucht einen Lennart Karl Die DEL-Klubs: Die Eishockey-Nationalmannschaft repräsentiert den Sport und somit auch die Liga. Umso wichtiger, dass auch die DEL-Klubs voll hinter der WM stehen. Dafür gilt es, den jungen Spielern mehr Verantwortung zu übertragen. Bei der WM in der Schweiz hatte Deutschland mit dem 22-jährigen Phillip Sinn vom EHC Red Bull München nur einen Spieler im Kader, der jünger als 24 Jahre alt war. Es bleibt eine ganze Saison, um die jungen deutschen Spieler in der DEL zu fördern und ihnen Spielpraxis zu geben, damit sie womöglich bei der WM mit ihrer Unbekümmertheit auftrumpfen können. Warum sollte es nicht einen Lennart Karl im Eishockey geben?

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