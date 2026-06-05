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DEB fällt Trainerentscheidung

Nach Eishockey-WM: Deutsche Nationalmannschaft trennt sich von Bundestrainer Harold Kreis

Veröffentlicht:

von Oliver Jensen

ran Eishockey WM live

Eishockey WM: Mixed-Zone Feelings von Konsta Helenius

Videoclip • 29 Sek

Nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft hat sich der Deutsche Eishockey-Bund von Bundestrainer Harold Kreis getrennt. Im Hinblick auf die WM 2027 im eigenen Land findet ein Neustart statt.

Harold Kreis ist nicht länger Bundestrainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat sich von dem 67-Jährigen getrennt.

"Die Zusammenarbeit mit Harold war zu jeder Zeit von Vertrauen, Offenheit und gegenseitigem Respekt geprägt – auch menschlich war sie über die gesamte Zeit hervorragend. Deshalb ist uns diese Entscheidung nicht leichtgefallen", wird Christian Künast, Vorstand Sport des DEB, in einer offiziellen Mitteilung zitiert.

"Zugleich sehen wir, dass die Entwicklung der Männer-Nationalmannschaft zuletzt stagnierte, und diese sportliche Gesamteinschätzung hat letztlich zu unserer Entscheidung geführt. Harold Kreis hat sich mit großer Hingabe in den Dienst der Nationalmannschaft gestellt und bedeutende Verdienste um das deutsche Eishockey erworben – allen voran den Gewinn der WM-Silbermedaille 2023. Wir sind jedoch der festen Überzeugung, dass es nun einen neuen Impuls braucht."

DEB-Team: Enttäuschungen bei WM und Olympia

Kreis hatte das Amt des Bundestrainers am 15. März 2023 übernommen. Bereits bei seiner ersten Maßnahme führte der 67-Jährige die Nationalmannschaft zur Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2023 und sicherte damit auch die direkte Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2026.

Bei der Weltmeisterschaft 2024 erreichte die DEB-Auswahl das Viertelfinale. 2025 und 2026 wurde dieses Ziel jeweils verpasst. Bei den Olympischen Spielen 2026 zog die Mannschaft in das Viertelfinale ein und verlor deutlich mit 2:6 gegen die Slowakei. Dies wurde als Enttäuschung gewertet, weil die DEB-Auswahl mit Leon Draisaitl & Co. stark besetzt war.

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"Die vergangenen drei Jahre mit der Nationalmannschaft waren eine besondere Zeit, an die ich mit großer Dankbarkeit zurückdenke", sagt Kreis. "Der Silbermedaillen-Erfolg 2023 und die gemeinsamen Erlebnisse mit dem Team werden mir in bester Erinnerung bleiben. Ich danke den Mitarbeitern im Verband, dem Trainerstab, dem Team-Staff der Männer-Nationalmannschaft und vor allem den Spielern für das Vertrauen und die Zusammenarbeit. Ich wünsche dem Verband und der Mannschaft für die kommenden Aufgaben alles Gute."

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