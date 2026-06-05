Nach Eishockey-WM: Deutsche Nationalmannschaft trennt sich von Bundestrainer Harold Kreis

Nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft hat sich der Deutsche Eishockey-Bund von Bundestrainer Harold Kreis getrennt. Im Hinblick auf die WM 2027 im eigenen Land findet ein Neustart statt.

Harold Kreis ist nicht länger Bundestrainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat sich von dem 67-Jährigen getrennt.

"Die Zusammenarbeit mit Harold war zu jeder Zeit von Vertrauen, Offenheit und gegenseitigem Respekt geprägt – auch menschlich war sie über die gesamte Zeit hervorragend. Deshalb ist uns diese Entscheidung nicht leichtgefallen", wird Christian Künast, Vorstand Sport des DEB, in einer offiziellen Mitteilung zitiert.

"Zugleich sehen wir, dass die Entwicklung der Männer-Nationalmannschaft zuletzt stagnierte, und diese sportliche Gesamteinschätzung hat letztlich zu unserer Entscheidung geführt. Harold Kreis hat sich mit großer Hingabe in den Dienst der Nationalmannschaft gestellt und bedeutende Verdienste um das deutsche Eishockey erworben – allen voran den Gewinn der WM-Silbermedaille 2023. Wir sind jedoch der festen Überzeugung, dass es nun einen neuen Impuls braucht."