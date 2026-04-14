ran Eishockey WM live Die deutschen NHL Stars bei der WM? Wie sieht es um Draisaitl, Seider und Co. aus Videoclip • 03:50 Min Link kopieren Teilen

Kurz vor der Heim-WM wird das Schweizer Eishockey von einem brisanten Geständnis erschüttert. Nationaltrainer Patrick Fischer räumt ein, 2022 mit einem gefälschten Corona-Zertifikat zu Olympia gereist zu sein.

Wenige Wochen vor der Heim-WM (bei Joyn im Livestream sowie im Free-TV bei ProSieben und ProSieben MAXX) sorgt Patrick Fischer für erheblichen Wirbel im Schweizer Eishockey. Das Turnier findet vom 15. bis 31. Mai 2026 in Zürich und Fribourg statt. Der Nationaltrainer hat eingeräumt, vor den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking mit einem gefälschten Corona-Zertifikat nach China eingereist zu sein. Der Schweizer Verband bestätigte den Vorgang. Fischer selbst sprach von einer damaligen persönlichen Ausnahmesituation und bezeichnete sein Handeln rückblickend als schweren Fehler.

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